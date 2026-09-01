Vor crește pensiile și salariile din 2027? Ce spune Dragoș Pîslaru despre indexarea lor

Indexarea pensiilor a fost amânată doi ani la rând. Sursa foto: Getty Images

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a declarat că un buget „bine făcut pentru anul viitor” ar putea include și indexarea pensiilor și salariilor. Acesta a adăugat că nu există vreun „motiv de îngrijorare” că oficialii de la Comisia Europeană s-ar opune, dar Bruxelles-ul va cere să vadă sursele de finanțare. Pîslaru a criticat, de asemenea, partidele care „promit cai verzi pe pereți”, fără să indice sursa banilor.

„Nu există vreun motiv de îngrijorare că nu ne-ar lăsa Bruxelles-ul să facem aceste indexări, ceea ce e important este responsabilitatea politică pentru a avea un buget bine făcut pentru anul viitor și pe termen mediu”, a spus Dragoș Pîslaru.

Întrebat într-o conferință de presă de la Palatul Victoria, dacă Comisia Europeană s-ar opune majorării pensiilor și salariilor de anul viitor, Pîslaru a spus că politica de pensii și salarii a României nu se decide la Bruxelles. Totuși, dacă o astfel de măsură va fi adoptată anul viitor, ea trebuie inclusă în bugetul pentru 2027.

„Pot să vă spun fără echivoc că nu Comisia Europeană stabilește politica de pensii și salarii a României. Am mai spus asta de fiecare dată când avem astfel de discuții. În mod evident, România, dacă va face ceea ce și-a asumat că va face, și anume la pensii să indexeze și lucrurile să fie destul de clare, va trebui să arate cum își construiește bugetul în mod responsabil.

De aici este foarte important să înțelegem că problema e nu dacă putem indexa pensiile sau salariile ci problema e cum construiești un buget care să permită aceste lucruri. Uitându-mă la niște programe politice lansate recent e foate amuzant să constați că iar ni se promit cai verzi pe pereți fără să se indice sursa de bugetare și cum intri în buget cu acele lucruri”, a declarat ministrul interimar al Muncii.

Salariul minim a crescut la 4.325 de lei brut, de la 1 iulie 2026, potrivit Hotărârii de Guvern 146/2026. Creșterea a fost de 275 de lei brut, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 6,8%.

„Pentru oameni înseamnă o creştere reală a salariului cu 125 lei. Ce mai înseamnă 125 de lei, în România lui 2026, la o inflaţie de 10%? Aproape nimic, din punctul meu de vedere. Pentru firme însă e o mare problemă, deoarece cresc costurile cu aproape 400 de lei pentru fiecare angajat cu salariul minim. Statul iese cel mai câştigat din asta. Câştigă o grămadă de bani”, a declarat economistul Adrian Negrescu la Antena 3 CNN.

Indexarea pensiilor a fost amânată din 2025 în prezent.