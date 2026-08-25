Protest în fața Ministerului Muncii. Sindicatele cer majorarea salariului minim de la 1 ianuarie 2027

Sindicatele vor protesta marţi la Ministerul Muncii ca să ceară creşterea salariului minim de la 1 ianuarie 2027. FOTO: Facebook CNS Cartel Alfa

Un protest de amploare este anunțat marți în fața Ministerului Muncii. Membrii mai multor federații sindicale vor ieși în stradă, între orele 11:00 şi 13:00. Sindicatele cer creşterea salariului minim de la 1 ianuarie 2027 şi deblocarea negocierilor colective la nivel sectorial şi naţional, relatează Agerpres.

Sindicaliștii spun că cele două revendicări - majorarea salariului minim și deblocarea negocierilor colective - sunt legate direct, pentru că un salariu minim adecvat nu poate fi construit doar prin decizii administrative, ci prin contracte colective care ridică salariile peste minimul legal, iar blocarea negocierilor colective transformă salariul minim în singurul reper de salarizare pentru sute de mii de oameni.



„Miza depăşeşte cu mult interesele unui singur sector economic: blocarea negocierilor colective pune în pericol capacitatea României de a creşte gradul de acoperire prin contracte colective de muncă, în conformitate cu obiectivele europene şi cu prevederile Directivei privind salariile minime adecvate”, susţin reprezentanţii sindicali.

Sindicatele reclamă existenţa unor blocaje în negocierea contractelor colective de muncă la nivel sectorial în mediul privat şi a contractului colectiv de muncă la nivel naţional.

„Statul nu îşi asumă rolul de facilitator al negocierilor sectoriale şi naţionale. Deşi promovarea negocierii colective este prevăzută în Planul de Acţiune pentru Promovarea Negocierilor Colective 2025-2030, autorităţile nu reuşesc să creeze condiţiile necesare pentru un dialog social eficient şi pentru desfăşurarea unor negocieri reale”, se arată în comunicatul transmis de Cartel Alfa.

Sindicatele cer majorarea salariului minim

În ceea ce priveşte salariul minim, organizaţiile sindicale solicită majorarea acestuia începând cu 1 ianuarie 2027 şi stabilirea nivelului în baza mecanismului prevăzut de lege şi prin consultarea partenerilor sociali.



„ (...) Directiva europeană privind salariile minime adecvate obligă statele membre să evalueze caracterul adecvat al salariului minim prin raportare la valori de referinţă precum 60% din salariul median brut şi 50% din salariul mediu brut. Menţinerea salariului minim la acelaşi nivel, în condiţiile creşterii preţurilor şi ale majorării taxelor, înseamnă în fapt o scădere a puterii de cumpărare pentru cei mai vulnerabili salariaţi”, au afirmat reprezentanţii sindicali.

Sindicatele atrag atenţia în special asupra situaţiei angajaţilor din sectoarele cu salarii reduse.



„În comerţ, ca şi în alte sectoare cu salarii mici, un număr foarte mare de angajaţi sunt plătiţi la nivelul salariului minim sau foarte aproape de acesta. Pentru aceşti oameni, orice decizie de îngheţare a salariului minim se traduce direct în facturi neplătite, în renunţarea la tratamente medicale şi în sărăcie în muncă. De aceea, creşterea salariului minim de la 1 ianuarie 2027 trebuie decisă în cadrul mecanismului legal, transparent şi previzibil, nu amânată prin decizii discreţionare”, se mai arată în comunicatul Cartel Alfa.



De la 1 iulie 2026, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată a ajuns la 4.325 de lei lunar. Până la această dată, nivelul salariului minim a fost de 4.050 de lei brut.

Creșterea a fost de 275 de lei brut, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 6,8%. Pentru un program normal de lucru, salariul minim orar va fi de 25,949 lei/oră, calculat la o medie de 166,667 ore pe lună.

Acţiunea de protest este programată marţi, 25 august, între orele 11:00 şi 13:00, în zona sediului Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale.

La protest vor participa Federaţia Sindicatelor din Comerţ, Federaţia Sindicatelor din IT & Comunicaţii şi Federaţia Sindicatelor din Industria Financiară, afiliate Cartel Alfa şi Uni Global Union, precum şi Federaţia Sindicală din Asigurări şi Bănci, afiliată Confederaţiei Sindicatelor Democratice din România (CSDR) şi Uni Global Union.



