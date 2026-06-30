Salariul minim de la 1 iulie 2026. La ce valoare ajunge și ce se schimbă odată cu el

Salariul minim de la 1 iulie 2026. La ce valoare ajunge și ce se schimbă odată cu el. Sursa foto: Profimedia Images

Salariul minim crește la 4.325 de lei brut, de la 1 iulie 2026, potrivit Hotărârii de Guvern 146/2026. Majorarea va influența nu doar veniturile angajaților plătiți cu minimul pe economie, ci și unele plafoane fiscale, costul cumpărării vechimii la pensie și indemnizațiile calculate în funcție de salariul minim brut.

Cât va fi salariul minim de la 1 iulie 2026

De la 1 iulie 2026, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată ajunge la 4.325 de lei lunar. Până la această dată, nivelul salariului minim este de 4.050 de lei brut.

Creșterea este de 275 de lei brut, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 6,8%. Pentru un program normal de lucru, salariul minim orar va fi de 25,949 lei/oră, calculat la o medie de 166,667 ore pe lună.

În termeni net, angajații plătiți cu salariul minim ar urma să primească aproximativ 125 de lei în plus pe lună. Angajatorii trebuie să se asigure că, de la 1 iulie 2026, niciun contract individual de muncă nu rămâne sub noul salariu minim brut stabilit prin lege.

Cum se modifică plafoanele fiscale

Majorarea salariului minim iulie 2026 are efect și asupra unor plafoane fiscale sau contribuții calculate în funcție de salariul minim brut.

Una dintre schimbări vizează suma netaxabilă acordată salariaților plătiți cu salariul minim. În perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2026, pentru 300 de lei pe lună din salariu nu se datorează impozit pe venit și contribuții sociale, dacă sunt îndeplinite condițiile legale.

De la 1 iulie 2026, suma netaxabilă scade la 200 de lei pe lună și se aplică până la 31 decembrie 2026. Facilitatea se acordă angajaților cu normă întreagă, la funcția de bază, dacă salariul de bază este egal cu salariul minim brut pe țară.

Tot de la 1 iulie, plafonul de venit brut lunar pentru aplicarea facilității crește la 4.600 de lei inclusiv. La calcul nu intră tichetele de masă, voucherele de vacanță sau indemnizația de hrană, dacă acestea sunt acordate potrivit legii.

Pentru contribuabilii care au venituri independente, din chirii, dividende, dobânzi sau alte surse, salariul minim este important deoarece unele contribuții se raportează la praguri de 6, 12, 24 sau mai multe salarii minime brute. Dacă se folosește noul nivel de 4.325 de lei, plafoanele de referință devin: 6 salarii minime brute: 25.950 lei; 12 salarii minime brute: 51.900 lei; 24 de salarii minime brute: 103.800 lei; 72 de salarii minime brute: 311.400 lei.

Cât costă un an de vechime la pensie

Creșterea salariului minim influențează și costul contractului de asigurare socială încheiat cu casa de pensii, folosit de persoanele care vor să își completeze stagiul de cotizare, potrivit Casei Naționale de Pensii.

Contribuția de asigurări sociale este de 25% din venitul lunar asigurat. Acest venit nu poate fi mai mic decât salariul minim brut pe țară.

Astfel, de la 1 iulie 2026, dacă venitul asigurat este stabilit la nivelul minim de 4.325 de lei, contribuția lunară ajunge la aproximativ 1.081 de lei. Pentru 12 luni de vechime, costul ajunge la aproximativ 12.975 de lei.

Ce indemnizații cresc

Odată cu salariul minim iulie 2026, cresc și unele drepturi sau indemnizații calculate direct în funcție de salariul minim brut.

Un exemplu este indemnizația pentru internship. Potrivit legii, aceasta nu poate fi mai mică de 50% din salariul minim brut pe țară și se acordă proporțional cu numărul de ore lucrate, potrivit Legii 176/2018.

Prin urmare, de la 1 iulie 2026, indemnizația minimă pentru internship ajunge la cel puțin 2.162,5 lei brut pe lună pentru un program complet, față de 2.025 de lei brut înainte de majorare.