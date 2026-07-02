România are cea mai mare povară fiscală pe salarii din UE: Aproape jumătate din venitul brut al românilor ajunge la stat

Câștigul salarial brut anual mediu în UE este de 37.958 de euro, în timp ce venitul net anual este de 26.929 de euro. Sursa foto: Getty Images

România are cea mai mare povară fiscală pe salariile angajaților singuri din Uniunea Europeană. Potrivit celor mai recente date Eurostat, 41,5% din salariul brut al unui angajat fără copii ajunge la stat sub formă de taxe și contribuții, cu mult peste media UE de 29,1% și cel mai ridicat nivel din blocul comunitar, potrivit unei analize Euronews.

Potrivit datelor Eurostat pentru 2025, publicate la jumătatea anului 2026, ponderea salariului brut direcționată către taxe și alte contribuții diferă semnificativ între statele europene. În cazul unei persoane singure, fără copii, care câștigă salariul mediu, aceasta variază de la 15,1% în Cipru la 41,5% în România. Media Uniunii Europene este de 29,1%.

De exemplu, câștigul salarial brut anual mediu în UE este de 37.958 de euro, în timp ce venitul net anual este de 26.929 de euro. Diferența, de 11.029 de euro, reprezintă taxe și alte contribuții obligatorii.

În România, salariul minim crește la 4.325 de lei brut, de la 1 iulie 2026, potrivit Hotărârii de Guvern 146/2026. Majorarea va influența nu doar veniturile angajaților plătiți cu minimul pe economie, ci și unele plafoane fiscale, costul cumpărării vechimii la pensie și indemnizațiile calculate în funcție de salariul minim brut.

Veniturile reale ale românilor au înregistrat cea mai rapidă creștere din Uniunea Europeană în ultimii 15 ani, avansând cu 160% în perioada 2010-2025, însă România rămâne în continuare sub media europeană și cu inegalități de venit relativ ridicate.

Pe lângă România, alte șase state direcționează peste o treime din salariul brut către taxe și contribuții: Lituania (39,1%), Belgia (37,6%), Slovenia (36,9%), Germania (34,8%), Danemarca (34,0%) și Ungaria (33,5%).

Ponderea depășește media UE și în Luxemburg (32,6%) și Croația (31,5%).

La polul opus, după Cipru se află Grecia (17,0%), unde mai puțin de o cincime din salariul brut este direcționată către taxe și contribuții.

Cele mai mari patru economii: Germania, cea mai ridicată povară, Spania, cea mai redusă

Mai multe state se încadrează în intervalul 22%-25%: Cehia (21,6%), Irlanda (21,6%), Portugalia (21,8%), Spania (22,1%), Bulgaria (22,4%), Malta (23,1%), Estonia (23,2%), Italia (24,1%), Suedia (24,5%) și Slovacia (24,6%), toate având o pondere sub un sfert din salariul brut.

Dintre cele mai mari patru economii ale Uniunii Europene, Germania are cea mai mare pondere a salariului brut direcționată către taxe și contribuții, de 34,8%, iar Spania cea mai mică, de 22,1%. În Franța, aceasta este de 26,2%, iar în Italia de 24,1%.

În linii mari, țările din sudul Europei tind să aibă ponderi mai reduse ale taxelor și contribuțiilor aplicate salariilor, în timp ce valorile mai ridicate sunt mai frecvente în Europa Centrală și de Est. Europa Occidentală prezintă o imagine mixtă, deși Belgia și Germania se află printre statele cu cele mai mari ponderi. Țările nordice și baltice înregistrează, de asemenea, diferențe importante, ceea ce sugerează că poziționarea geografică nu explică singură aceste variații.

Copiii fac diferența: un avantaj de 16.424 de euro în Germania

Existența copiilor aflați în întreținere poate reduce semnificativ ponderea salariului brut care merge către taxe și contribuții, în special în cazul familiilor cu un singur venit.

Pentru acest tip de gospodărie, ponderea variază de la -3,3% în Grecia până la 33,4% în România.

Valoarea este negativă și în Polonia (-0,6%), ceea ce înseamnă că venitul net depășește salariul brut datorită alocațiilor pentru familie și rambursărilor de taxe.

Media Uniunii Europene scade la 8,0%, comparativ cu 29,1% în cazul unei persoane singure fără copii.

România se detașează în partea superioară a clasamentului. A doua cea mai mare valoare este în Lituania, de 23,8%, cu aproape 10 puncte procentuale mai mică. În afara acestor două state, doar Ungaria, Slovenia, Finlanda și Danemarca depășesc pragul de 20%.

Comparând situația unei persoane singure fără copii cu cea a unui cuplu cu un singur venit și doi copii, Germania se remarcă cel mai puternic. Ponderea salariului brut direcționată către taxe și contribuții scade de la 34,8% la doar 0,2%, adică cu 34,6 puncte procentuale.

În ambele cazuri, salariul brut anual este de 47.514 euro. Totuși, un cuplu cu un singur venit și doi copii rămâne cu un venit net de 47.424 euro, comparativ cu 31.000 de euro în cazul unei persoane singure fără copii, o diferență de 16.424 de euro.

În cazul cuplurilor cu doi salariați și doi copii, ponderea salariului brut care merge către taxe și contribuții este mai mică decât în cazul unei persoane singure fără copii în toate statele UE, cu excepția Greciei.

Polonia se numără printre țările cu cele mai mari diferențe, de 11,5 puncte procentuale. În Grecia, în schimb, ponderea este aceeași în ambele situații.

Alex Mengden, economist la Tax Foundation, atrage atenția asupra diferențelor dintre sistemele de taxare a muncii din statele europene și susține că povara fiscală totală este mai relevantă decât simplul impozit pe venit.

„De exemplu, povara fiscală asupra muncii este mai redusă în Danemarca decât în Polonia, însă Danemarca apare în fruntea clasamentului deoarece taxarea muncii se bazează aproape exclusiv pe impozitul pe venitul persoanelor fizice. În Polonia, în schimb, contribuțiile sociale sunt de aproape 2,5 ori mai mari decât impozitul pe venit plătit pentru un angajat cu salariul mediu, ceea ce plasează țara la coada clasamentului”, a declarat acesta pentru Euronews Business.