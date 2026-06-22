Ce taxe de bagaj au companiile aeriene în 2026

În ultimii ani, prețul biletului de avion nu mai reflectă costul total al călătoriei. foto: airadvisor.com

În ultimii ani, prețul biletului de avion nu mai reflectă costul total al călătoriei. Regulile privind bagajele diferă de la o companie la alta, iar probleme precum bagajele pierdute sau deteriorate pot genera costuri suplimentare. În astfel de situații, pasagerii pot avea dreptul la despăgubiri pentru bagaje pierdute, deteriorate sau întârziate.

În ultimii ani, prețul biletului de avion nu mai reflectă costul total al călătoriei. Regulile privind bagajele diferă de la o companie la alta, iar probleme precum bagajele pierdute sau deteriorate pot genera costuri suplimentare. În astfel de situații, pasagerii pot avea dreptul la despăgubiri pentru bagaje pierdute , deteriorate sau întârziate.

Prețul bagajului de cabină și cel al bagajului de cală diferă între cele mai folosite companii aeriene din România. De aceea, în acest articol vom arunca o privire asupra costurilor bagajelor ale Wizz Air, Ryanair, TAROM, HiSky și Lufthansa.

Better to avoid

Companie Bagaj personal inclus Bagaj de cabină inclus Bagaj de cală inclus Wizz Air Da Nu Nu Ryanair Da Nu Nu Tarom Da Da Unele tarife HiSky Da Da (unele tarife) Unele tarife Lufthansa Da Da Unele tarife

De ce plătim tot mai mult pentru bagaje?

Companiile aeriene oferă un tarif de bază care include un obiect mic, personal, cum ar fi o geantă sau un ghiozdoare. Bagajele suplimentare reprezintă una dintre principalele surse de venit pentru companiile aeriene.

De exemplu, atunci când cumperi un bilet foarte ieftin de la o companie low-cost precum Wizz Air sau Ryanair, vei descoperi că odată ce adaugi un bagaj, acesta poate fi mai scump decât zborul în sine.

Wizz Air: cât costă bagajele în 2026?

Wizz Air este principalul operator de zbor ales de călătorii români pentru destinații în Europa. Deși biletele de avion sunt accesibile, pasagerii se confruntă uneori cu situații în care bagajele sunt întârziate sau nu ajung la destinație. De aceea, călătorii ar trebui să cunoască drepturile lor în cazul unui bagaj pierdut Wizz Air.

Există mai mulți factori care influențează prețul bagajelor: perioada călătoriei (vârf de sezon, extrasezon) și metoda de achitare (online, la aeroport sau prin telefon).

Iată prețurile la care te poți aștepta:

· Bagaj de 10 kg: între 82,23 RON și 630,44 RON

· Bagaj de 20 kg: 109,64 RON și 668,81 RON

· Bagaj de 32 kg: 175,42 RON și 756,52 RON

Echipamentul de sportiv este limitat la 356,64 RON, iar taxa pentru excesul de greutate este calculată per kilogram și pornește de la 71,27 RON până la 712,67 RON.

Ryanair: reguli stricte pentru bagajul de cabină

Ryanair acceptă bagajele mici personale, însă verificările dimensiunilor sunt frecvente și stricte. Adesea, pasagerii ajung la poarta de îmbarcare și se află în situația de a fi obligați să achite o taxă de 75 € sau să rateze zborul.

Tarifele pentru bagaje Ryanair sunt:

· Bagaj de mână cu bilet prioritar: între 30 RON și 180 RON

· Bagaj de cală 10 kg: între 47 RON și 225 RON

· Bagaj de cală 20 kg: între 95 RON și 300 RON

· Bagaj de cală 23 kg: între 150 RON și 485 RON

Tarom: ce este inclus în preț?

Deși biletele Tarom sunt mai scumpe decât cele ale companiilor low-cost, unele tarife includ deja bagajul de cală.

Toate rutele permit un bagaj de mână de maximum 8 kg per pasager. Tariful Economy Saver permite transportul unui bagaj de cală de 23 kg și poate fi mai avantajos decât achiziționarea unui bilet de bază la care se adaugă servicii suplimentare.

HiSky: o alternativă tot mai populară pentru români

HiSky și-a extins prezența pe piața din România prin introducerea unor zboruri către destinații populare din Europa și America de Nord. Toate biletele HiSky includ cel puțin un bagaj de mână de 8 kg, iar în funcție de tarif, pasagerii pot avea și un troller de 10 kg sau un bagaj de cală de 23 kg.

Prețul bagajelor de cală pentru un zbor HiSky variază între 40 € și 85 € pentru valizele de până la 23 kg. Gențile de până la 32 kg costă de la 60 € până la 105 €.

Lufthansa: când poate fi mai avantajos un bilet mai scump?

Lufthansa nu este una dintre cele mai accesibile companii aeriene, dar tariful biletelor include mai multe servicii. În funcție de rută și de tariful ales, poți avea bagajul de mână și bagajul de cală incluse în preț, fără costuri suplimentare.

Acest lucru face diferența atunci când compari costul total al călătoriei. De exemplu, un bilet low-cost aparent ieftin poate deveni mai scump după adăugarea bagajelor. Un bilet Lufthansa care include deja aceste servicii reduce diferența reală de preț.

Ce se întâmplă dacă bagajul este refuzat la îmbarcare?

Dacă bagajul este refuzat din cauza greutății sau a dimensiunii, companiile aeriene pot solicita achitarea unei taxe suplimentare la poarta de îmbarcare. Aceste taxe sunt mai mari decât cele percepute online și pot varia în funcție de operator. În plus, verificările suplimentare pot întârzia procesul de îmbarcare și pot crea neplăceri.

De reținut

Tariful pentru bagaje poate influența semnificativ costul final al călătoriei. Deși companiile low-cost afișează adesea cele mai mici prețuri, costurile suplimentare pot crește considerabil costul

călătoriei. Înainte de rezervare, verifică ce bagaje sunt incluse și compară costul total al călătoriei, nu doar prețul biletului.