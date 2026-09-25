Cum ne putem păstra sănătatea și vigoarea mai mult timp. Soluțiile prezentate la Longevity Expo Forum Fest

1 minut de citit Publicat la 11:23 25 Sep 2026 Modificat la 11:23 25 Sep 2026

Publicul are acces gratuit la aplicații practice, expoziții de profil și dialoguri despre longevitate. Foto: Longevity Congress

În organizarea Antena 3 CNN și a revistei Longevity Magazine, Bucureștiul este, în aceste zile, centrul inovației în sănătate. Lideri mondiali și promotori ai longevității vin în România pentru a discuta despre prelungirea perioadei de viață activă și despre importanța menținerii sănătății pe termen lung.

Cea de-a patra ediție a Longevity Expo Forum Fest, unul dintre principalele evenimente din România dedicate medicinei viitorului, include prezentări științifice susținute de experți naționali și internaționali.

Publicul are acces gratuit la aplicații practice, expoziții de profil și dialoguri despre longevitate și medicină preventivă.

Inamicii și aliații longevității

Printre temele centrale ale ediției din acest an se află bolile metabolice, degenerarea neurologică, recuperarea și menținerea unei stări bune de sănătate și după înaintarea în vârstă.

„Această ediție va abunda în informații despre inamicii longevității, dar și despre aliații longevității. Vom vorbi aici despre soluții inovatoare în lupta cu bolile metabolice, cu degenerarea neurologică, vom vorbi despre recuperare.

Și nu doar pentru cei de vârsta a treia, ci și pentru cei care vor să își mențină o stare de sănătate și o vigoare cât mai mult timp.

Nu vor lipsi nici sfaturile privind partea estetică, pentru că frumosul, sănătatea din interior, se vede în exterior și vedem cum putem să obținem rezultate foarte bune, fără exagerări”, a explicat moderatoarea Mihaela Tănase.

Evenimentul aduce astfel în discuție atât prevenția și combaterea unor afecțiuni care pot afecta sănătatea pe termen lung, cât și metodele prin care oamenii își pot menține starea de bine și vitalitatea cât mai mult timp.