Biomarkerii care ne pot spune ce se întâmplă în organism. Explicația unui cercetător specializat în longevitate

Dr. Ravi Kumar Chaudhary a vorbit despre medicina regenerativă și despre modul în care cercetătorii încearcă să restabilească funcționarea normală a celulelor. Sursa foto: Getty Images

Bucureștiul este astăzi un punct important pe harta cercetării în domeniul longevității. Lideri internaționali și promotori ai politicilor privind sănătatea vârstnicilor se reunesc în Capitală pentru a discuta despre extinderea perioadei de viață activă și despre rolul cercetării în procesul de îmbătrânire.

Evenimentul, conceput ca o platformă de transfer tehnologic și educație avansată, are loc la Biblioteca Națională din Capitală și este organizat în parteneriat cu International Longevity Alliance. Conferința se află la cea de-a doua ediție și este organizată de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României împreună cu Antena 3 CNN.

Congresul deschide cea de-a patra ediție a Longevity Expo Forum Fest, eveniment dedicat longevității și medicinei viitorului.

Printre specialiștii prezenți la eveniment se numără și Dr. Ravi Kumar Chaudhary, cercetător senior la Institutul Guvernamental de Științe Medicale din India. Acesta vorbește despre medicina regenerativă și despre modul în care cercetătorii încearcă să restabilească funcționarea normală a celulelor afectate de îmbătrânire.

„În principiu, munca mea de cercetare se bazează pe medicina regenerativă, îndeosebi reprogramarea celulară și cercetarea îmbătrânirii, cu medicina longevității.

Când folosim regenerarea atomilor, noi aducem înapoi funcționarea unei celule în parametrii normali. Pentru că, pe măsură ce îmbătrânim, celulele sunt rănite sau își modifică funcționarea. Prin urmare, când vorbim despre regenerare, încercăm să îmbunătățim acele celule în funcția lor reală”, a explicat Dr. Ravi Kumar Chaudhary.

Pot fi reprogramate celulele îmbătrânite?

Cercetătorul spune că una dintre direcțiile actuale de cercetare este transformarea celulelor îmbătrânite în celule care să se comporte asemenea celor tinere. Deocamdată, multe dintre experimente sunt realizate pe animale, iar trecerea la tratamente pentru oameni presupune mai multe etape de validare.

„Suntem cu toții în procesul de a încerca să transformăm celulele îmbătrânite în celule tinere, pentru a-și putea îndeplini rolul lor original.

Cea mai mare inovație astăzi, putem spune, sunt experimentele pe care le facem pe animale și pe care încercăm să le aplicăm la oameni. Acesta este cel mai mare progres, putem spune, experimentele pe oameni pe care le vom realiza.

Când vine vorba de pacienți, va mai dura puțin timp, fiindcă, pentru a le aplica pacienților, avem nevoie de foarte multe teste de validare. Înainte ca aceste teste să iasă bine, nu putem avansa la pacienți. Deci trebuie să așteptăm pentru pacienți”, a declarat cercetătorul.

Ce se poate face pentru a trăi mai mult?

Pe lângă cercetarea medicală, specialistul vorbește și despre măsurile pe care oamenii le pot lua pentru a-și monitoriza starea de sănătate. Unul dintre factorii asupra căruia atrage atenția este stresul, dar și urmărirea regulată a biomarkerilor.

„Aveți grijă la stres, pentru că stresul provoacă o creștere a nivelului de cortizol, care este foarte dăunător pentru sănătate.

Și, în al doilea rând, sunt așa de multe lucruri pe care poți să le faci pentru a te menține sănătos, iar cel mai important este sâ îți poți urmări biomarkerii individuali. Asta ar trebui să faceți regulat, pentru că ceea ce nu măsori, nu poți îmbunătăți.

Deci, dacă nu știi ce se întâmplă în corpul tău, ce biomarkeri sunt în funcție și cum funcționează, atunci nu îi poți îmbunătăți. Deci trebuie să ne măsurăm biomarkerii pentru a-i putea îmbunătăți”, a concluzionat Dr. Ravi Kumar Chaudhary.