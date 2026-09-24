De ce unele cercetări despre îmbătrânire dispar înainte să ajungă la pacienți. Explicația unui specialist

Ilia Stambler spune că una dintre cele mai mari probleme ale domeniului este finanțarea. Foto: Antena 3 CNN

Bucureștiul găzduiește unul dintre evenimentele dedicate cercetării în domeniul longevității, la care participă cercetători și specialiști internaționali. Extinderea perioadei de viață activă și găsirea unor noi metode de prevenire și tratare a efectelor îmbătrânirii sunt printre temele discutate în cadrul Congresului Internațional de Longevitate.

Evenimentul, conceput ca o platformă de transfer tehnologic și educație avansată, are loc la Biblioteca Națională din Capitală și este organizat în parteneriat cu International Longevity Alliance. Conferința se află la cea de-a doua ediție și este organizată de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Congresul deschide cea de-a IV-a ediție a Longevity Expo Forum Fest, eveniment dedicat longevității și medicinei viitorului.

Finanțarea, una dintre marile provocări ale cercetării longevității

Dr. Ilia Stambler, fondator al International Longevity Alliance – Alianța Internațională pentru Longevitate și director științific al Asociației VETEK – Mișcarea pentru Longevitate și Calitatea Vieții, spune că una dintre cele mai mari probleme ale domeniului este finanțarea.

„Cea mai mare provocare pentru noi este finanțarea. Multe direcții de cercetare promițătoare pur și simplu fac foamea, așa cum o plantă, dacă nu o uzi, se va ofili. Chiar dacă este o plantă frumoasă, care poate înmuguri, va muri.

Este la fel. Sunt multe direcții promițătoare care pot aduce noi metode de terapie, dar multe dintre ele dispar din lipsă de finanțare. Principala provocare este obținerea sprijinului, a stimulilor financiari pentru acest domeniu.

Guvernele controlează finanțarea, bugetele. Așadar, trebuie să prioritizeze, să facă din cercetarea în domeniul îmbătrânirii o prioritate. De exemplu, în Israel sunt vremuri dificile acum, deci nu se gândește toată lumea să sprijine tocmai cercetarea în îmbătrânire. Totuși, prin demersurile noastre am reușit să convingem guvernul să aloce 5 milioane de dolari pentru cercetarea în domeniul îmbătrânirii și sperăm că se va reuși asta peste tot”, a declarat Dr. Ilia Stambler.

„Nu poți îmbunătăți ceva ce nu poți măsura”

Din punct de vedere științific, specialistul spune că o altă provocare importantă este stabilirea unor criterii clare prin care să poată fi evaluat procesul de îmbătrânire.

„Din punct de vedere științific, cred că principala provocare este dezvoltarea unor criterii de evaluare. Cum facem măsurătorile atunci când vorbim despre îmbătrânire? Nu poți îmbunătăți ceva ce nu poți măsura.

Și, în acest moment, nu am căzut de acord asupra unor măsurători bazate pe dovezi pentru îmbătrânire. Deci aceasta ar fi principala provocare din punct de vedere științific.

Provocarea pentru domeniu este finanțarea. Chiar și pentru dezvoltarea acestor criterii de evaluare, a măsurătorilor, avem nevoie de finanțare, de sprijin financiar”, a explicat cercetătorul.

„Este posibil ca oamenii să trăiască mai mult”

Dr. Ilia Stambler consideră că, din punct de vedere științific, există posibilitatea ca oamenii să poată trăi mai mult, însă spune că evoluția domeniului depinde inclusiv de deciziile luate de guverne și de nivelul investițiilor în cercetare.

„Cred că este posibil ca oamenii să trăiască mai mult. Nu pot garanta, nu sunt profet, ca să prezic viitorul. Cred că este posibil din punct de vedere științific, dar depinde de noi.

Dacă guvernele prioritizează acest domeniu, dacă investesc în el, vom trăi mai mult. Dacă nu-i pasă nimănui, dacă nimeni nu face nimic, atunci lucrurile vor rămâne la fel sau chiar se vor înrăutăți”, a concluzionat Dr. Ilia Stambler.