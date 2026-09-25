Care sunt „inamicii longevității” și cum îi putem combate. Specialiștii dezvăluie soluțiile la București

Cea de-a patra ediție a Longevity Expo Forum Fest aduce în fața publicului experți naționali și internaționali. Foto: Longevity Congress

Bucureștiul este, în aceste zile, centrul inovației în domeniul sănătății. Lideri mondiali și promotori ai longevității se reunesc în Capitală pentru a discuta despre prelungirea perioadei de viață activă și despre modul în care putem păstra sănătatea cât mai mult timp.

Organizată de Antena 3 CNN și revista Longevity Magazine, cea de-a patra ediție a Longevity Expo Forum Fest aduce în fața publicului experți naționali și internaționali, prezentări științifice, expoziții și aplicații practice dedicate longevității și medicinei preventive.

Evenimentul are loc la Biblioteca Națională a României, iar accesul publicului este gratuit.

„Cum putem să trăim mult, dar mai ales foarte bine”

Jurnalistul Antena 3 CNN Adrian Ursu îi invită pe cei interesați de sănătate și longevitate să descopere recomandările specialiștilor prezenți la eveniment.

„Suntem la Biblioteca Națională, unde vă așteptăm pe toți cei care sunteți interesați să aflați cum putem să trăim mult, dar mai ales foarte bine.

Este a patra ediție a Longevity Expo Forum Fest și anul acesta este cu adevărat spectaculoasă. O să fie o întâlnire cu foarte mulți dintre specialiștii care pot să vină cu recomandări, care pot să ne arate de ce trebuie să ne ferim și care ne vor îndruma cumva spre ceea ce înseamnă un altfel de stil de viață”, a declarat Adrian Ursu.

Care sunt „inamicii longevității”

Printre temele abordate la această ediție se numără prevenția și afecțiunile care pot afecta perioada de viață sănătoasă.

„Sunt foarte multe teme pe care le vom aborda pentru că sunt foarte mulți inamici ai longevității.

Specialiștii care vor veni aici, la această ediție din Longevity Expo Forum Fest, ne vor dezvălui nu doar cum să luptăm cu aceste afecțiuni care pun în pericol longevitatea, ci și cum să le prevenim și, mai ales, cum să obținem rezultate pe termen lung, pentru că acesta este interesul.

Conceptul modern de longevitate înseamnă o viață lungă, sănătoasă și atunci trebuie să vedem cum putem să păstrăm sănătatea cât mai mult timp. Vor fi multe informații foarte utile pentru toți cei care sunt interesați de longevitate și nu sunt puțini”, a explicat Mihaela Tănase, moderatoarea conferinței.

Obezitatea, printre temele discutate la Longevity Expo Forum Fest

Publicul poate participa la discuții despre obezitate, prevenție și stil de viață, dar și la demonstrații practice.

„Intrarea este liberă, așa că vă așteptăm cu mic și mare, pentru că avem subiecte și pentru copii, avem subiecte și pentru părinți, avem subiecte și pentru vârstnici.

Ceva nou anul ăsta, avem un concept de Ask The Doctor. Nu sunt consultații medicale, dar puteți să vă consultați aici cu medicii care se află la fiecare dintre standurile pe care le avem în jurul nostru pentru o opinie și apoi să mergeți la o consultație într-un cadru medical.

Vorbim despre obezitate, care este inamicul numărul unu în longevitate. O să discutăm despre ce avem de făcut astfel încât să nu mai fim «grăsuți», cum spunem noi, românii. Acest «grăsuț» este, de fapt, o afecțiune și trebuie să o și vedem ca pe o afecțiune.

Avem și demo-uri practice. O să vedem ce putem să facem chiar și noi acasă, astfel încât să ducem o viață lungă și fericită și lipsită de boli.

Se vorbește despre acest healthspan, adică să adăugăm viață anilor noștri, nu să adăugăm ani vieții”, a completat Andreea Cigolea, moderatoare.