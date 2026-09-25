Longevitatea, explicată de cercetători: lucrurile simple pe care le putem face chiar de mâine

Oamenii își estimează în mod surprinzător de bine propria longevitate. Foto: Getty Images

Bucureștiul devine, pentru câteva zile, un punct important pe harta cercetării în domeniul longevității. Lideri mondiali și promotori ai politicilor dedicate sănătății vârstnicilor se reunesc în Capitală pentru a discuta despre prelungirea perioadei de viață activă și despre modul în care știința poate schimba felul în care privim îmbătrânirea.

Evenimentul are loc la Biblioteca Națională a României și este conceput ca o platformă de transfer tehnologic și educație avansată. Conferința, ajunsă la cea de-a doua ediție, este organizată de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, în parteneriat cu International Longevity Alliance.

Congresul deschide cea de-a patra ediție a Longevity Expo Forum Fest, eveniment dedicat longevității și medicinei viitorului.

„Știința este transmisă oamenilor”

Specialiștii atrag atenția că informațiile despre longevitate trebuie să ajungă dincolo de mediul academic și să fie explicate publicului larg. Este important ca oamenii să știe care sunt metodele susținute de dovezi și care dintre promisiunile privind prelungirea vieții nu au, deocamdată, o bază științifică solidă.

„Este un moment foarte important pentru că acest tip de subiect este prezentat publicului general, nu doar specialiștilor, medicilor sau cercetătorilor. Știința este transmisă oamenilor, anume cum să ne menținem sănătatea pentru a garanta un proces de îmbătrânire în condiții optime.

Este important să împărtășim idei și, de asemenea, să transmitem ceea ce face știința, ceea ce este posibil cu adevărat și ceea ce nu este posibil, lucrurile de care trebuie să avem grijă, pentru că multe dintre promisiunile legate de longevitate care se vehiculează nu corespund neapărat realității”, a declarat Dr. Valerio Orlando, cercetător și profesor la King Abdullah University of Science and Technology din Arabia Saudită.

Ce putem face chiar de mâine pentru o viață mai lungă și mai sănătoasă

Longevitatea nu înseamnă doar descoperiri în laborator sau tratamente sofisticate. Medicii spun că o parte dintre măsurile care pot contribui la menținerea sănătății pe termen lung sunt accesibile și țin de stilul de viață.

„În materie de longevitate, foarte frecvent descoperim că cercetarea este foarte clinică, bazată pe munca de laborator și, uneori, o persoană obișnuită va întreba: «Dar cum mă afectează asta pe mine?»

Prin urmare, cred că este foarte important ca medici, așa ca mine – eu sunt ginecolog –, să se implice și să facem recomandări care sunt deja bazate pe dovezi și le pot fi de ajutor femeilor.

Desigur, așteptăm acea mică pastilă specială care să ne facă să trăim veșnic. Însă am o veste foarte proastă: multe aspecte țin de noi. Să nu fumăm, să mergem pe jos, să ne menținem activi, iar asta ne ajută foarte, foarte mult.

Pentru că uneori oamenii cred că intervențiile pentru longevitate sunt foarte, foarte costisitoare. Însă, de fapt, cele mai importante pot fi făcute chiar de mâine. Tot ce ne trebuie sunt timpul și motivația”, a declarat Dr. Elizabete Ārgale, medic ginecolog-obstetrician, cercetătoare și cadru didactic în Departamentul de Obstetrică și Ginecologie al Universității Rīga Stradiņš din Letonia.

Conferința pune astfel în centrul discuțiilor legătura dintre cercetarea științifică, prevenție și măsurile pe care oamenii le pot aplica în viața de zi cu zi pentru a-și menține sănătatea pe termen lung.