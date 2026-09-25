Sănătatea unui adult se construiește din copilărie. Ce roluri au alăptarea și diversificarea

Copilăria, piatra de temelie a viitorului adult sănătos şi longeviv. Sursa colaj foto: captură video Antena 3 CNN & Getty Images

Viitorul unui adult sănătos începe din copilărie, cu modul în care obiceiurile, mediul și deciziile scriu parcursul biologic și emoțional al fiecăruia dintre noi. Conferința "Copilăria, piatra de temelie a viitorului adult sănătos și longeviv", din cadrul Logevity Expo Forum Fest eveniment Antena 3 CNN și Longevity Magazine, abordează sănătatea pe termen lung dintr-o perspectivă fundamentală: primii ani de viață. Sub motto-ul "Live longer. Live better. live now", această ediţie oferă părinţilor şi specialiştilor stategii foarte clare pentru construirea unei baze biologice solide.

Unul dintre cele mai importante momente în prevenirea problemelor de sănătate de la vârsta adultă este perioada de început a vieții. Dr. Iuliana Băluță a explicat că alăptarea poate avea un rol important în prevenirea obezității și în reducerea riscului unor afecțiuni metabolice.

"Avem cea mai la îndemână metodă de a preveni obezitatea: alăptarea. Suntem mamifere, suntem făcute să alăptăm. În momentul acesta avem suficient de multe studii medicale care ne dovedesc că laptele matern este mult mai mult decât aliment. Este un complex viu, care conţine micro-ARN, conţine hormoni, inclusiv leptină şi insulină, care sunt implicaţi în reglarea stării de saţietate şi de foame, conţine factori imunologici şi conţine un microbiom extrem de complex.

Alăptarea este întotdeauna la îndemână, studii pe număr impresionant de pacienţi ne-au arătat că, la persoanele care au fost alăptate în copilărie riscul de diabet zaharat de tip II, la vârsta adultă, poate să fie chiar cu 40% mai mic decât la persoanele nealăptate", a precizat dr. Iuliana-Mădălina Băluță, medic specialist pediatrie, la Conferința "Copilăria, piatra de temelie a viitorului adult sănătos și longeviv", din cadrul Logevity Expo Forum Fest 2026.

Pe lângă alăptare, un rol esențial îl are și etapa diversificării alimentației. Specialista a subliniat că introducerea alimentelor solide nu trebuie privită doar ca o modalitate de a asigura necesarul caloric al copilului, ci și ca o etapă importantă pentru dezvoltarea unor obiceiuri alimentare sănătoase.

"De asemenea, avem la îndemnă diversificarea – este momentul în care copilul trece de la lapte la o hrană solidă. Şi aş vrea să nu mai vedem diversificarea doar ca un mijloc de a le aduce calorii în plus. Hrănirea, masa este un act social – copiii noştri, la masă, descoperă lumea, dar descoperă alimente, texturi noi, gusturi noi şi studiile recentă ne arată că diversificăm în jurul vâstei de 6 luni din nişte motive clare.

O dată – se schimbă paternul muscular şi neurologic al copilului, el este pregătit să mestece; ca să mestece, trebuie să ştie că bagă în gură mâncare cu mâna lui. Deci, să-l sprijinim şi să-l ajutăm să decidă singur ce, cât şi când să se oprească din a mânca. Şi, în felul acesta, prevenim, obezitatea infantilă, care este precursorul obezităţii de mai târziu", a mai explicat dr. Iuliana-Mădălina Băluță, medic specialist pediatrie.

Cea de-a patra ediție a Longevity Expo Forum Fest 2026 aduce în fața publicului experți naționali și internaționali. Printre subiectele discutate s-a aflat și cum ne putem păstra sănătatea și vigoarea mai mult timp.

Organizat de Antena 3 CNN și revista Longevity Magazine, evenimentul Longevity Expo Forum Fest 2026 are loc la Biblioteca Națională a României, iar publicul are acces gratuit.