Din ce în ce mai mulți părinți români își duc copiii la SPA. Care este motivul

2 minute de citit Publicat la 14:24 25 Sep 2026 Modificat la 14:24 25 Sep 2026

Numărul copiilor care vin la SPA este din ce în ce mai mare în ultimii ani. Foto: Getty Images

Nu putem vorbi despre o viață lungă și activă fără să ținem cont și de starea de bine, de emoții și de felul în care ne construim stilul de viață. Este una dintre temele abordate la Longevity Expo Forum Fest, eveniment organizat de Antena 3 CNN și Longevity Magazine, la Biblioteca Națională a României. Specialiștii discută despre alegerile conștiente și despre importanța unei vieți cu sens.

„O viață cu sens este legată de starea de bine”

Dr. Mihaela Cucu, director medical ANA Health Spa, explică legătura dintre viața cu sens și starea generală de bine și vorbește despre necesitatea unui stil de viață construit în mod conștient.

„Viața cu sens este legată, este conectată de starea de bine generală cu toate componentele ei. Și, din păcate, în această epocă foarte dezvoltată tehnologic, asistăm, în plan individual, la o criză acută a durerii cronice și a detașării de sine și de natură”, a explicat medicul.

Potrivit acesteia, pentru a construi o viață cu sens este importantă cultivarea mai multor componente ale stării de bine.

„Ca să construim o viață cu sens trebuie să cultivăm cei cinci piloni pe care noi îi discutăm altfel. Și în industria SPA noi facem acest lucru. O viață cu sens este legată de un design conștient al stilului de viață”, a mai spus Dr. Mihaela Cucu.

„Viața cu sens necesită timp, intenție și voință”

Medicul consideră că un stil de viață echilibrat nu se construiește întâmplător, ci presupune timp și implicare personală.

„Viața cu sens necesită timp, necesită intenție, voință și necesită și un spațiu adecvat în care să se desfășoare. Și ce spațiu poate fi mai adecvat decât un SPA?”, a explicat ea.

La Longevity Expo Forum Fest, specialiștii discută despre longevitate nu doar prin prisma tratamentelor și a medicinei, ci și prin cea a prevenției și a calității vieții.

Copiii, tot mai des duși la SPA de părinți

Dr. Mihaela Cucu a vorbit și despre o tendință pe care spune că a observat-o în ultimii ani: părinții își duc copiii la tratamente SPA.

„Am constatat că foarte mulți părinți își aduc copiii la tratamente SPA. Și este foarte, foarte important să facem acest lucru, pentru că se obișnuiesc de mici, așa cum la mare se obișnuiesc de mici cu nămolul, cu apa sărată a lacului, cu soarele”, a spus medicul.

Aceasta a dat exemplul copiilor care petrec foarte mult timp în spații închise și evită expunerea la exterior.

„Știți că sunt copii care nu vor să iasă la soare? Stau 90% din timp în spații închise. Deci este un lucru extraordinar și din ce în ce mai mulți părinți tineri își aduc copiii la SPA”, a completat Dr. Mihaela Cucu.

„Masajul este o artă”

În cadrul discuției despre starea de relaxare și experiențele SPA, medicul a vorbit și despre masaj, pe care îl descrie ca pe o experiență care implică mai multe simțuri.

„Și vorbind de masaje, masajul este o artă, pentru că fiecare atingere, aroma, uleiurile esențiale, sunetele din fundal, muzica de relaxare, de asemenea, tehnicile de respirație ghidată și deconectarea senzorială determină o stare de relaxare profundă”, a explicat medicul.

Longevity Expo Forum Fest aduce în aceeași dezbatere medicina, prevenția, stilul de viață și calitatea vieții, într-un eveniment cu acces gratuit pentru public, desfășurat la Biblioteca Națională a României.