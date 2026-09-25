Cum se face recuperarea cardiovasculară. Un român moare la fiecare 30 de minute din cauza unui infarct

Bolile cardiovasculare reprezintă 55% din totalul deceselor înregistrate. Foto: Getty Images

Bolile cardiovasculare rămân una dintre cele mai importante probleme de sănătate, iar prevenția și recuperarea sunt esențiale pentru reducerea riscului unor noi evenimente. La Longevity Expo Forum FEST, eveniment organizat de Antena 3 CNN și Longevity Magazine la Biblioteca Națională a României, specialiștii au discutat despre importanța educației pentru sănătate și despre programele de recuperare cardiovasculară.

„La fiecare 30 de minute un român moare din cauza unui infarct”

Potrivit datelor prezentate în cadrul conferinței, bolile cardiovasculare reprezintă 55% din totalul deceselor înregistrate, iar infarctul este una dintre principalele cauze ale mortalității.

„Bolile cardiovasculare reprezintă 55% din totalul deceselor înregistrate. Asta înseamnă că la fiecare 30 de minute un român moare din cauza unui infarct”, au fost datele prezentate în cadrul evenimentului.

Printre afecțiunile cu cea mai mare rată de mortalitate se numără boala cardiacă ischemică, infarctul de miocard și accidentul vascular cerebral.

„Analizând aceste statistici, constatăm că există o lipsă acută de educație pentru sănătate, dar și de orice formă de profilaxie. Cu toate acestea, în cadrul echipei multidisciplinare avem programe de reabilitare, dar și de prevenție care să răspundă nevoilor pacientului”, a explicat Laurențiu Burtel, kinetoterapeut în cadrul Centrului de Excelență pentru Seniori Vitalitas.

Ce înseamnă recuperare cardiovasculară

Unul dintre aparatele utilizate în programele de recuperare cardiovasculară este bicicleta ergometrică. Potrivit specialistului, aceasta permite monitorizarea pacientului atât în repaus, cât și în timpul efortului.

„Ciclul ergometru este unul dintre aparatele care este folosit în recuperarea cardiovasculară. Faptul că acesta monitorizează atât în repaus, cât și în efort, reduce riscul de a se repeta un eveniment cardiovascular, dar și ajută pacientul în programele profilactice pentru a standardiza programele și a le optimiza”, a explicat Laurențiu Burtel.

Specialistul subliniază însă că testarea și stabilirea parametrilor de efort trebuie realizate într-un cadru medical specializat.

„Testul de efort trebuie făcut într-un cadru specializat de către medicul cardiolog. Apoi, după ce sunt recomandați parametrii de către medicul cardiolog, noi punem în practică și monitorizăm pacientul atât în repaus, cât și în timpul programelor de recuperare”, a spus acesta.

Recuperarea cardiovasculară poate dura până la 12 săptămâni

Programele de recuperare pe bicicleta ergometrică sunt structurate în mai multe etape și se desfășoară pe parcursul mai multor săptămâni.

„Pe ciclul ergometru avem un program general de recuperare, care este util în recuperarea cardiovasculară, se face pe o perioadă de 6-12 săptămâni, trei ședințe pe săptămână”, a explicat kinetoterapeutul.

Prima etapă este cea de încălzire, în care pedalatul se face fără rezistență sau cu o rezistență minimă.

„Avem trei faze: faza de încălzire, pedalarea fără rezistență sau cu rezistență minimă pentru adaptarea treptată a hemodinamicii, faza activă, unde creștem intensitatea efortului probabil pe la 50 de wați, în funcție de recomandările cardiologului, și apoi faza de răcire sau cooldown, trei-cinci minute, pentru a preveni anumite riscuri”, a continuat Laurențiu Burtel.

Programele de prevenție pot fi recomandate și adulților tineri

Recuperarea cardiovasculară nu se adresează exclusiv persoanelor în vârstă sau celor care au trecut deja printr-un eveniment cardiovascular. Specialistul susține că programele de profilaxie pot fi luate în calcul și pentru adulții tineri.

„La centru poate veni oricine, ambulator. Aceste programe sunt recomandate și adultului tânăr, pentru că tocmai vorbeam de profilaxie. În România trebuie făcută educație pentru sănătate și introducerea unor programe de profilaxie cât mai repede posibil”, a mai spus Laurențiu Burtel.

Mesajul transmis în cadrul Longevity Expo Forum FEST este că prevenția cardiovasculară trebuie să înceapă înaintea apariției unui eveniment major, iar programele de recuperare trebuie realizate în funcție de recomandările medicului și cu monitorizarea pacientului pe parcursul efortului.