Tratamentul care poate ajuta la controlul poftelor alimentare: ”Te echilibrează emoțional în legătură cu mâncarea”

Medicii spun că tratamentul nu poate fi privit separat de schimbarea obiceiurilor de viață. Foto: Getty Images

Obezitatea este una dintre temele centrale ale celei de-a patra ediții a Longevity Expo Forum Fest, eveniment inițiat de Antena 3 CNN și Longevity Magazine. La Biblioteca Națională a României, specialiștii discută despre obezitate ca boală metabolică complexă, despre terapiile moderne și, mai ales, despre importanța schimbării stilului de viață pentru ca rezultatele să poată fi menținute pe termen lung.

De ce nu este suficient tratamentul pentru obezitate

În cadrul conferinței, medicii au analizat inclusiv cazul unui pacient relativ tânăr, de 45 de ani, cu indice de masă corporală crescut, prediabet și hipertensiune. Una dintre temele discutate a fost rolul terapiilor incretinice în controlul obezității și importanța continuării schimbărilor privind alimentația și stilul de viață.

Dr. Alina Spinean, medic primar diabet, nutriție și boli metabolice, cu experiență în managementul obezității, a explicat că tratamentul nu poate fi privit separat de schimbarea obiceiurilor de viață.

„Terapiile fără schimbarea stilului de viață nu ne ajută să menținem efectul pe termen lung. Și nu avem succesul terapeutic. Dacă o persoană slăbește doar pentru un an, nu cred că îl mai putem numi succes terapeutic”, a explicat medicul.

„Acest medicament îți înfrânează poftele”

Medicul a subliniat rolul nutriției în cazul pacienților care urmează astfel de tratamente. Potrivit acesteia, terapia poate ajuta pacientul să aplice mai ușor informațiile pe care le are deja despre alimentație.

„În acest caz nutriția poate deveni chiar mai importantă ca înainte, pentru că acest tratament te ajută să pui în practică toată teoria pe care ai acumulat-o despre carbohidrați, proteine. Mulți știu teoria, dar n-au reușit s-o pună în practică”, a explicat Dr. Alina Spinean.

„Acest medicament este aliatul tău care te ajută, îți înfrânează poftele, te echilibrează emoțional în legătură cu mâncarea și atunci poți să pui în practică mult mai ușor toate regulile pe care le-ai asimilat”, a completat medicul.

Tratamentul obezității trebuie adaptat pacientului

O altă perspectivă prezentată la Longevity Expo Forum Fest a fost cea psihologică. Dr. Rubin Munteanu, medic primar chirurgie generală, supraspecializat în chirurgie bariatrică și laparoscopică la Spitalul Memorial Băneasa, a explicat că pacienții pot reacționa diferit la metodele de intervenție.

„Eu aș aduce în discuție profilul lui psihologic. Oamenii sunt foarte diferiți psihologic, mult mai diferiți decât sunt fizic, astfel încât la acest indice de masă corporală, prediabet și vârstă putem avea un individ care răspunde bine doar la coerciție, sau un altfel de individ care răspunde mai bine la alte mijloace psihologice, de exemplu la persuasiune, la atracție, la recompensă, și nu la coerciție”, a explicat medicul.

Dr. Rubin Munteanu a subliniat că există abordări psihologice diferite și că oamenii nu reacționează în același mod la acestea.

„Avem cele două mijloace, coerciție și recompensă, cam astea sunt cele două mari mijloace psihologice și atunci oamenii sunt diferiți”, a mai spus medicul.

Obezitatea, discutată în contextul longevității active

La Longevity Expo Forum Fest, obezitatea este abordată în contextul mai larg al longevității active și al menținerii unei stări bune de sănătate pe termen lung. Conferința aduce în fața publicului specialiști care discută despre prevenție, boli metabolice, terapii moderne și modalități prin care oamenii își pot menține sănătatea cât mai mult timp.

În cazul obezității, mesajul medicilor este că reducerea greutății reprezintă doar o parte a procesului, iar menținerea rezultatelor pe termen lung presupune și schimbări ale stilului de viață, alimentației și comportamentului.