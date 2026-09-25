Ce trebuie să știe orice pacient înainte să ia suplimente. Avertismentul farmacistului la Longevity Expo Forum Fest

Suplimentele pot interacționa cu tratamentele pentru bolile cronice. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN & Getty Images

Într-o lume care pune presiune constantă pe sistemul nostru cardiovascular și pe capacitatea de concentrare, ne întrebăm dacă suntem victimele unui declin inevitabil sau putem deveni arhitecții propriei vitalități? Conferința "Cum întreținem corect motoarele indispensabile vieții?" din cadrul Longevity Expo Forum Fest organizat de Antena 3 CNN și revista Longevity Magazine propune soluții concrete pentru susținerea vitalității pe termen lung. Iar primul pas poate fi chiar la farmacie. Farmacistul este, de cele mai multe ori, primul specialist cu care vorbește pacientul și care poate oferi îndrumare. Fiecare persoană care vrea să ia suplimente trebuie să-i comunice farmacistului dacă urmează un tratament și care este acesta, pentru ca specialistul să se asigure că suplimentul nu interferează cu medicația administrată și nu afectează eficiența tratamentului de bază.

Cea de-a patra ediție a Longevity Expo Forum Fest 2026 aduce în fața publicului experți naționali și internaționali. Printre subiectele discutate s-a aflat și cum ne putem păstra sănătatea și vigoarea mai mult timp.

În traseul pe care îl parcurge un pacient pentru a găsi răspunsul potrivit unei probleme de sănătate, farmacistul ocupă adesea un loc esențial, fiind primul specialist la care acesta apelează. Prin expertiza sa în domeniul medicamentelor, farmacistul poate contribui la identificarea nevoii reale a pacientului și la orientarea acestuia către soluția potrivită.

"De cele mai multe ori, farmacistul este primul specialist cu care interacționează pacientul. (...). Și într-adevăr, farmacistul este specialistul medicamentului. Şi, deci pornim de acolo la cerința pe care o are pacientul în încercarea de a identifica nevoia lui reală. În momentul în care identificăm nevoia și problema, atunci da, pe baza pregătirii noastre, putem să recomandăm pacientului să se adreseze medicului, dacă este nevoie sau putem corecta împreună cu pacientul și lua o decizie și să ne îndreptăm spre un produs din zona aia suplimentelor", a explicat Andreea Ivan, farmacistă, în cadrul evenimentului Longevity Expo Forum.



Ulterior, aceasta a mai făcut următoarele precizări: "Putem, de asemenea, să decidem să scoatem un supliment, că trebuie să ne uităm la lista de produse pe care o are și s-ar putea să fie produse care nu i se potrivesc sau care interacționează cu alte medicamente din schemă. Deci, o discuție mai largă aici, este individualizată".

Întrebată dacă este important ca un supliment să nu interfereze cu un tratament administrat unei persoane cu o boală cronică, Andreea Ivan a răspuns astfel: "Este extrem de important. În primul rând, tratamentul de bază, cel pentru boala cronică nu poate fi oprit, nu poate fi înlocuit cu un supliment în niciun caz și trebuie continuat și respectat așa cum medicul l-a prescris.

Și da, este extrem de important, pentru că sunt anumite interacțiuni: pot fi substanțe, chiar dacă sunt suplimente naturale, bineînțeles, care pot fie să potențeze, deci, să creeze un efect și mai puternic sau un cumul de doză mai mare decât ar fi fost recomandat din medicamentul respectiv sau poate să scadă efectul".

Cu alte cuvinte: farmacistul trebuie să verifice și eventualele interacțiuni dintre suplimentele alimentare și tratamentul urmat pentru o afecțiune cronică, astfel încât suplimentul recomandat să nu afecteze eficiența sau siguranța tratamentului de bază. De aceea, este esenţial ca o persoană să spună în farmacii ce schemă de tratament urmează.

"Şi dacă nu spune, întotdeauna noi întrebăm. Este partea de discuție care există, fără doar și poate, între farmacist și pacient. Nu putem să luăm o decizie terapeutică fără o minimă anamneză, fără o minimă discuție.

Aici aş face și o recomandare: mi se pare extrem de important ca fiecare pacient să-și identifice o farmacie în proximitate și să-și găsească acolo un specialist în care poate să aibă încredere, alături de care să aibă această relație medicală, pentru că, apoi, și specialistului din farmacie va fi mult mai ușor să ia decizii de genul acesta, știindu-i istoricul", a mai declarat Andreea Ivan în cadrul conferinţei "Cum întreținem corect motoarele indispensabile vieții?".

Organizat de Antena 3 CNN și revista Longevity Magazine, evenimentul Longevity Expo Forum Fest 2026 are loc la Biblioteca Națională a României, iar publicul are acces gratuit.