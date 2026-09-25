Medicina preventivă, cheia longevității. Ce rol are balneologia în menținerea sănătății

Longevity Expo Forum Fest: Longevitatea în România, legată de balneologie. Sursa colaj foto: capturi video Antena 3 CNN

La Biblioteca Națională a României s-a desfăşurat vineri Conferința "Recuperare, regenerare, revitalizare – fitness, wellness, balneologie", din cadrul Longevity Expo Forum Fest, eveniment marca Antena 3 CNN și Longevity Magazine. Specialiștii au vorbit despre rolul balneologiei în prevenție și longevitate, dar și despre terapiile moderne de recuperare și programele de reabilitare oncopediatrică derulate la Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol.

Astăzi, în timpul discuţiilor de la conferinţa care a avut loc la Biblioteca Națională a României, dr. Liviana Stanciu a subliniat legătura dintre longevitate și resursele balneare ale României, precum și necesitatea orientării medicinei către prevenție.

"În momentul în care discutăm despre longevitate în România, nu avem cum să nu discutăm despre partea balneară. România, ţară a Europei, are peste o treime din tot ce înseamnă izvoare minerale şi izvoare termale. Astfel încât longevitatea, în ţara noastră, este strict legată de partea de balneologie, iar când discutăm de balneologia din România, este clar, trebuie să discutăm de Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol, unitate reprezentativă în sfera reabilitării medicale. Ce este important: să trecem de la a lega strict partea aceasta a sanatoriu doar de persoanele de vârsta a treia.

Deja longevitatea, medicina modernă se îndreaptă către o medicină preventivă. În acest moment, prezentul, într-adevăr, ne oferă tratamente curative, dar viitorul, medicina viitorului este tocmai această medicină preventivă. Ceea ce vom investi astăzi în prevenţie va fi un câştig al zilei de mâine", a declarat dr. Liviana Stanciu, medic primar reabilitare medicală.

Specialista a explicat și modul în care terapiile medicale, resursele naturale și un stil de viață sănătos pot fi integrate în procesul de recuperare și în menținerea unei vieți active.

"Abordăm tot ceea ce medicina, prin dezvoltarea care există în acest moment, dar împreună cu natura şi împreună cu elementele unui stil de viaţă sănătos, practic, în prezent, putem numi Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol ca pe un adevărat portal către sănătate, către longevitate activă", a mai spus dr. Liviana Stanciu.

La rândul său, dr. Iuliana Vlădăreanu a vorbit despre activitatea Sanatoriului Techirghiol și despre programul de reabilitare oncopediatrică coordonat de unitate:

"Coordonăm singurul program de reabilitare oncopediatrică continuă din România, din Europa şi, sincer, din multe zone ale lumii. Reprezentăm practic, să zicem un pionier. Exact cum a spus mai devreme doamna doctor, Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol este o unitate prezentă în România din 1899. Prima secţie deschisă a fost secţia de pediatrie şi suntem în clădirea în care avem funcţionare continuă de atunci", a precizat dr. Iuliana Vlădăreanu, medic primar medicină fizică şi reabilitare.

Iuliana Vlădăreanu a subliniat că recuperarea pacienților oncologici presupune, pe lângă utilizarea factorilor naturali, și terapii moderne, inclusiv reabilitare cognitivă.

"Ce facem în plus? Că nu mai lucrăm doar cu factorul natural, nu putem spune că reabilităm patologia oncologică doar cu factorul natural, dar folosim partea aceasta de terapie modernă. Cea mai importantă componentă pe care o introducem noi în această terapie, în afară de partea aceasta musculo-scheletală, pe care să zicem că o are orice altă unitate, este partea aceasta de reabilitare congnitivă, de care am văzut că s-a vorbit foarte mult şi aici. Tot ce înseamnă reabilitare porneşte de la nivel cerebral.

Copiii pe care-i tratăm noi provin, la momentul acesta, absolut toţi din Institutul Clinic Fundeni, noi suntem singura unitate care are, la momentul acesta, colaborare interinstituţională cu altă unitate de stat din România, unitate care preia şi tratează peste 45% din tot ce înseamnă patologie hemato-oncologică din România", a mai menţionat dr. Iuliana Vlădăreanu în timpul declaraţiilor.