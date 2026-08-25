Un fost ministru român intră în Guvernul Republicii Moldova. Claudiu Năsui va fi ministru al Economiei: „Renunț la mandatul de deputat”

2 minute de citit Publicat la 11:56 25 Aug 2026 Modificat la 12:37 25 Aug 2026

Claudiu Năsui a fost ministru al Economiei în Guvernul Florin Cîțu. Foto: Agerpres

Deputatul USR Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei în Guvernul Cîțu. a anunțat că a acceptat propunerea premierului Republicii Moldova, Vasile Tofan, de a prelua portofoliul Dezvoltării Economice și Digitalizării în Guvernul de la Chișinău. Pentru a intra în Executivul moldovean, Năsui va renunța la mandatul de deputat în Parlamentul României.

„Am acceptat să preiau portofoliul de ministru al Economiei în Guvernul Republicii Moldova”, a anunțat Claudiu Năsui, marți, într-o postare pe Facebook.

Fostul ministru român spune că a acceptat oferta după discuțiile cu noul premier de la Chișinău și că a rezonat cu viziunea acestuia privind dezvoltarea Republicii Moldova.

„Am rezonat puternic cu viziunea domnului Vasile Tofan, noul premier al Republicii Moldova, pentru această țară: ca Republica Moldova să devină cea mai primitoare țară pentru antreprenori”, a scris Năsui.

El și-a reafirmat susținerea pentru politicile economice liberale și pentru reducerea intervenției statului în economie.

„Istoria ne-a arătat în repetate rânduri că, acolo unde au predominat respectul pentru proprietatea privată și ideile libertății economice, oamenii au prosperat. Am intrat în politică acum aproape 10 ani pentru a promova aceste principii ale liberalismului, care au scos din sărăcie mai mulți oameni decât orice alte politici din lume”, a mai transmis Năsui.

Acesta spune că una dintre mizele noului Guvern de la Chișinău va fi continuarea reformelor economice, într-un moment în care Republica Moldova avansează pe drumul aderării la Uniunea Europeană.

„Premierul Tofan ar fi putut să-și continue liniștit cariera de succes, dar a ales să-și asume sarcina dificilă de a realiza reformele de care Republica Moldova are nevoie pentru a prospera și pentru a înfrunta cu succes un moment de răscruce pentru viitorul țării: aderarea la Uniunea Europeană”, a scris fostul ministru.

Năsui va renunța la mandatul de deputat în România

Claudiu Năsui a precizat că acceptarea funcției în Guvernul Republicii Moldova înseamnă și plecarea sa din Parlamentul României.

„Am ales să răspund invitației domnului Tofan de a mă alătura Guvernului Republicii Moldova, chiar dacă acest pas presupune să renunț la mandatul de deputat în Parlamentul României și să-mi dedic experiența unui nou efort reformator, menit să ducă la capăt procesul de liberalizare și privatizare început după căderea comunismului”, a transmis acesta.

Năsui susține că direcția pe care și-o asumă alături de premierul Vasile Tofan este cea a „libertății și a apropierii de România și de Europa”.

„Sunt fericit să-mi asum aceeași misiune, cu optimism, entuziasm și cu încrederea că o economie moldovenească mai prosperă înseamnă și o economie românească mai prosperă, în parcursul nostru comun european”, și-a încheiat el mesajul.

Tofan: Mulțumesc, Claudiu, pentru curajul de a accepta această provocare

Premierul Republicii Moldova i-a răspuns lui Năsui chiar în secțiunea de comentarii a postării.

„Mulțumesc, Claudiu, pentru curajul de a accepta această provocare. Republica Moldova are nevoie de reforme serioase, uneori dificile, dar fără de care nu putem construi o economie mai puternică și un stat mai eficient. Mă bucur că ai ales să ni te alături și sunt recunoscător că îți pui experiența și energia în slujba acestui efort”, a scris Vasile Tofan.