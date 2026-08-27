Reacție dură la Kremlin, după ce Claudiu Năsui a fost numit în guvernul de la Chișinău. „Lasă economia Moldovei la mila Bucureștiului”

1 minut de citit Publicat la 16:46 27 Aug 2026 Modificat la 16:57 27 Aug 2026

Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei în guvernul Cîțu și Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a MAE rus. Colaj foto: Agerpres & Profimedia Images

Kremlinul apreciază numirea fostului deputat USR Claudiu Năsui în guvernul Republicii Moldova drept un „eșec al forțelor prooccidentale, care lasă economia Moldovei „la mila Bucureștiului”, informează agenția TASS.

„În contextul crizei care se prefigurează, Chișinău lasă, de fapt, întregul sector economic al țării la mila Bucureștiului, a spus joi purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.

Forțele pro-occidentale din Moldova și-au dovedit incompetența și eșecul de personal numindu-l pe fostul ministru al economiei al României, Claudiu Năsui, într-o funcție în guvernul republicii (Moldova - n.r.)”, a adăugat Zaharova, în cadrul unei conferințe de presă.

Maria Zaharova a mai amintit că exact în ziua numirii lui Năsui în guvernul de la Chișinău, Maia Sandu semna decretul prin care fostului deputat USR i se acorda cetățenia moldovenească.

„Astfel, forțele pro-occidentale ale republicii își dovedesc incompetența și lipsa de candidați apți pentru o astfel de funcție în țara lor”, a spus purtătoare de cuvânt a ministerului rus de Externe.

Deputatul USR Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei în Guvernul Cîțu, a anunțat că a acceptat propunerea premierului Republicii Moldova, Vasile Tofan, de a prelua portofoliul Dezvoltării Economice și Digitalizării în Guvernul de la Chișinău. Pentru a intra în Executivul moldovean, Năsui va renunța la mandatul de deputat în Parlamentul României.

Fostul ministru român spune că a acceptat oferta după discuțiile cu noul premier de la Chișinău și că a rezonat cu viziunea acestuia privind dezvoltarea Republicii Moldova.

„Am rezonat puternic cu viziunea domnului Vasile Tofan, noul premier al Republicii Moldova, pentru această țară: ca Republica Moldova să devină cea mai primitoare țară pentru antreprenori”, a spus Claudiu Năsui.