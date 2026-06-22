Cum au apărut subiectele la Română de la Evaluarea Națională 2026 pe grupurile de părinți la scurt timp după începerea examenului

Subiectele la Română de la Evaluarea Națională 2026 ai apărut pe grupurile de părinți la scurt timp după începerea examenului FOTO: Antena 3 CNN

Subiectele la Română de la Evaluarea Națională 2026 au ajuns pe grupuri de părinți și pe rețelele sociale la mai puțin de o oră de la începerea examenului, potrivit Edupedu.ro. În spațiul online circulă varianta 3 a subiectelor, sub forma unui fișier PDF complet, fără watermark, marcaje individuale sau alte elemente care să indice că documentul ar proveni din fotografierea acestuia într-un centru de examen.

Documentul are 10 pagini și include integral proba de examen.

Spre deosebire de imaginile care apar, de regulă, după distribuirea subiectelor în sălile de examen, fișierul care circulă online nu prezintă urme de scanare, imprimare sau fotografiere. Formatul său indică posibilitatea ca documentul să provină din versiunea electronică utilizată în procesul de multiplicare și distribuire a subiectelor către centrele de examen, spune Edupedu.ro.

Conform procedurilor stabilite de Ministerul Educației, subiectele sunt descărcate în dimineața probei, multiplicate și păstrate în condiții stricte de securitate până la momentul distribuirii către candidați.

Apariția în mediul online a unui PDF integral al probei ridică semne de întrebare cu privire la respectarea procedurilor de securitate și la traseul documentului până la publicarea sa pe grupurile de părinți.

Varianta distribuită online include un fragment din volumul „Mesteceni de hârtie”, de Veronica D. Niculescu, și un fragment din „Agutoki. Impresii de călătorie în Papua Noua Guinee”, de Carmen Strungaru. Elevii au avut de rezolvat cerințe de înțelegere a textului, exerciții de gramatică și de redactat un rezumat al textului literar, cuprins între 100 și 150 de cuvinte.

Edupedu.ro a solicitat Ministerului Educației și Cercetării și Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare să precizeze dacă documentul apărut online este autentic, la ce oră a fost semnalată apariția sa în spațiul public, dacă a fost declanșată o anchetă pentru identificarea sursei scurgerii și dacă există suspiciuni că documentul ar fi fost distribuit din interiorul unei comisii de examen. Totodată, publicația a cerut informații privind măsurile prevăzute în cazul încălcării procedurilor de securitate aplicabile examenelor naționale.