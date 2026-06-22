Schema prin care o angajată de la Salarizare a furat 8,4 milioane de lei de la MAE, vreme de 15 ani

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O fostă angajată a Ministerului Afacerilor Externe (MAE) a fost trimisă în judecată de procurorii anticorupție, după ce a recunoscut că, timp de 15 ani, ar fi virat ilegal salarii către ea însăși și alte două persoane, păgubind statul cu peste 8,4 milioane de lei, scrie Agerpres.

Potrivit unui comunicat al DNA, este vorba despre Lavinia-Daniela Păune, care lucra la Direcția Planificare Bugetară, Contabilitate și Salarizare din MAE – practic, în compartimentul care se ocupa de calculul și plata salariilor angajaților ministerului. Femeia a fost trimisă în fața judecătorilor pe baza unui acord de recunoaștere a vinovăției, încheiat pe 18 iunie, prin care și-a asumat faptele și a acceptat pedeapsa.

Ea este acuzată de mai multe infracțiuni – abuz în serviciu (în formă de complicitate), fals intelectual și uz de fals –, toate comise în mod repetat de-a lungul anilor.

Cum ar fi funcționat schema, mai exact. În perioada mai 2009 – aprilie 2024, profitând de accesul la programul informatic de salarizare al ministerului, Păune ar fi „umflat” în mod fraudulos sumele din statele de plată. Banii în plus ajungeau atât în conturile ei, cât și în cele ale altor două persoane care nici măcar nu erau angajate ale MAE. În total, prejudiciul adus bugetului ministerului se ridică la 8.412.028 de lei.

Procurorii explică, în acordul de recunoaștere, mecanismul prin care aceasta ar fi acționat.

„În concret, prin intermediul programului informatic de salarizare, inculpata ar fi falsificat 176 de state de plată aferente personalului MAE, prin modificarea valorii totale a unor indemnizaţii acordate angajaţilor. Informaţiile astfel alterate ar fi fost preluate în documentele întocmite în etapele de lichidare, ordonanţare şi plată, fiind majorate în mod nelegal atât fondurile destinate drepturilor salariale, cât şi impozitele şi contribuţiile salariale aferente. Statele de plată astfel modificate ar fi fost utilizate de inculpată prin prezentarea acestora spre avizare şi aprobare persoanelor din cadrul MAE cu atribuţii în acest sens, informaţiile nereale fiind ulterior aprobate la plată, fără vinovăţie, de către ordonatorii principali de credite”, se arată în documentul citat.

Cu alte cuvinte, ea ar fi modificat cifrele din documente, iar superiorii care le-au aprobat la plată nu și-ar fi dat seama că sumele fuseseră falsificate – motiv pentru care aceștia nu sunt acuzați de nicio faptă.

Pe lângă statele de plată, anchetatorii spun că Păune ar fi falsificat și borderourile trimise băncilor – documentele pe baza cărora se virează efectiv banii. Acolo ar fi introdus sume necuvenite și conturile bancare proprii și ale celor două persoane implicate, astfel încât banii să ajungă direct la ei.

Din totalul prejudiciului, cei trei ar fi încasat efectiv 7.176.957 de lei, transferați necuvenit în conturile lor, în timp ce alte 1.235.071 de lei ar reprezenta impozitele și contribuțiile virate la stat pentru aceste salarii fictive.

DNA precizează că femeia „şi-a asumat în totalitate faptele comise şi a avut o atitudine sinceră pe parcursul cercetărilor”. În prezența avocatului, ea „a declarat expres că recunoaşte comiterea faptelor reţinute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi este de acord cu felul şi cuantumul pedepsei, precum şi cu modalitatea de executare a acesteia, şi anume aplicarea unei pedepse de 3 ani şi o lună de închisoare”.

Ministerul Afacerilor Externe s-a constituit parte civilă în dosar, cerând recuperarea întregului prejudiciu, de 8.412.028 de lei.

Dosarul și acordul de recunoaștere au fost trimise Tribunalul București, procurorii cerând și menținerea măsurilor asigurătorii (sechestrul) dispuse în cauză, pentru a se asigura că banii vor putea fi recuperați.