Declarația Unică 2026: Cum se depune formularul 212 privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice

ANAF a explicat cum se depune Declarația Unică 212 în 2026. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images/ Agerpres Foto

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a transmis, vineri, o serie de clarificări în urma întrebărilor contribuabililor adresate prin chatbot-ul instituției, Ana, despre cum se depune Declaraţia Unică privind impozitul pe venit (formularul 212) şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.

De la lansarea chatbot-ului ANA, asistentul virtual creat de ANAF în Spaţiul Privat Virtual (S.P.V.), modul de depunere a Declaraţiei Unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale se evidenţiază drept cea mai frecventă întrebare adresată de români, potrivit analizei interacţiunilor utilizatorilor cu noul instrument digital.

Astfel, peste 80% din totalul de 23.000 de contribuabili care au interacţionat în primele 7 zile cu chatbotul A.N.A.F. în S.P.V. au adresat întrebări privind modul de depunere a Declaraţiei Unice 212 şi alte subiecte adiacente.

În acest sens, A.N.A.F. clarifică informaţiile de interes public privind subiectele adresate şi încurajează în continuare contribuabilii să solicite cât mai multe informaţii de interes prin intermediul chatbot-ului, pentru îmbunătăţirea serviciilor publice şi a comunicării A.N.A.F. cu contribuabilii.

Cine trebuie să depună Declarația Unică în 2026

Declaraţia Unică (formularul 212) se depune de către:

- persoanele care, în anul 2025, au obţinut venituri/pierderi (de exemplu, din chirii, activităţii independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, transfer titluri de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului de investiţii, din activităţi agricole, piscicultură şi silvicultură) din România şi/sau din străinătate şi datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale/sănătate;

- persoanele care optează, în 2026, să plătească contribuţia de asigurări sociale de sănătate. Contribuabilii care nu obţin venituri din nicio sursă pot opta pentru plata contribuţiei de asigurări de sănătate, pentru a beneficia de asigurarea de sănătate, precum şi persoanele fizice care realizează venituri din categoriile prevăzute în legislaţie care optează pentru plata contribuţiei de asigurări şi de sănătate pentru una sau mai multe persoane aflate în întreţinerea acesteia.

Cine trebuie să depună Declaraţia Unică: declaraţia poate fi depusă de către fiecare contribuabil care se încadrează în categoriile descrise sau de către un împuternicit/curator al acestuia, care trebuie să deţină o împuternicire în original, fie autentificată la notar fie sub semnătură privată din partea contribuabilului care are obligaţia sau optează pentru depunerea acestei declaraţii.

Până când trebuie depus formularul 212 în 2026 pentru veniturile din 2025

Termen: Termenul de depunere este de până la 25 mai 2026 inclusiv, pentru veniturile realizate în 2025 şi pentru stabilirea impozitului şi contribuţiilor sociale. Declaraţia se depune oricând în cursul anului pentru declararea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, în cazul celor care optează pentru plata acesteia.

Modalitatea de depunere: Declaraţia se depune fie online, prin S.P.V. sau pe e-guvernare.ro, pe suport hârtie la registratură sau prin postă (cu confirmare de primire), la adresa fiecărui organ fiscal unde îşi are domiciliul contribuabilul cu obligaţie declarativă. În cazul depunerii online, confirmarea se face de către A.N.A.F. prin emiterea unei recipise electronice de validare sau nevalidare, după caz, a formularului depus.

Declaraţia unică poate fi modificată oricând, din iniţiativa contribuabilului, prin depunerea unei declaraţii rectificative, folosind acelaşi formular şi corectând informaţiile eronate.

Ce se întâmplă dacă nu depui Declarația Unică - formularul 212

Declaraţia 212 este o declaraţie voluntară prin care contribuabilul cu obligaţie declarativă autodeclară veniturile obţinute din activităţile menţionate în legislaţia incidentă, respectiv impozitul pe venit şi contribuţiile sociale/de sănătate aferente.

În cazul în care contribuabilul nu îşi declară obligaţiile fiscale incidente impozitului pe venit, într-o primă fază, A.N.A.F. va notifica (prin S.P.V. sau poştă), contribuabilii care nu s-au conformat voluntar asupra obligaţiei de depunere a declaraţiei. Dacă inclusiv ulterior notificării, contribuabilul nu a depus declaraţia 212, A.N.A.F. va emite, în perioada de prescripţie (5 ani), o decizie de impunere.

Pentru clarificări suplimentare, A.N.A.F. a publicat, pe pagina web proprie, www.anaf.ro - la secţiunea "Asistenţă contribuabili" categoria "Servicii oferite contribuabililor" - rubrica "Ghiduri curente şi alte materiale informative - un ghid digital privind Declaraţia unică (Formularul 212).

Ce este chatbot-ul ANA și ce informații oferă

Totodată, începând din data de 6.02.2026, chatbot-ul A.N.A.F. va fi accesibil direct de pe portalul A.N.A.F., fiind astfel pus la dispoziţia tuturor contribuabililor. Chatbot-ul a fost testat iniţial la nivelul S.P.V, generând un interes ridicat în prima săptămână de la lansare - peste 23.000 de persoane au interogat platforma A.N.A.F. (19.000 conversaţii iniţiate), generând peste 156.000 de mesaje. În medie, un utilizator a petrecut timp de 10 minute în faza de interogare a asistentului virtual.

Chatbot-ul ANA este în continuare în perioadă de testare, iar feedback-ul primit din partea utilizatorilor este utilizat atât pentru îmbunătăţirea funcţionalităţii viitoare a acestuia, cât şi pentru îmbunătăţirea serviciilor generale şi comunicării A.N.A.F. cu contribuabilii.

În această etapă, asistentul virtual oferă informaţii generale, ce vizează închirierea bunurilor din patrimoniul personal, venituri din activităţi independente, depunerea declaraţiilor de înregistrare fiscală şi de menţiuni, dar şi depunerea altor formulare fiscale.

Deşi chatbot-ul nu poate oferi, în această etapă de dezvoltare, răspunsuri tuturor întrebărilor - în special celor care vizează domenii pentru care nu a fost încă dezvoltat - A.N.A.F. încurajează utilizatorii să adreseze întrebări pe toate temele de interes. Feedback-ul primit este esenţial pentru a reflecta ariile fiscale care necesită dezvoltare prioritară în perioada următoare.

Proiectul se subsumează obiectivului strategic A.N.A.F. de modernizare a administraţiei fiscale şi creştere a conformării voluntare a contribuabililor, prin dezvoltarea serviciilor digitale.

Acest serviciu face parte din proiectul "Dezvoltarea serviciilor la distanţa (electronice sau telefonice) actuale, prin noi funcţionalităţi şi/sau crearea de servicii noi - e-Services A.N.A.F.", finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, care are ca obiectiv modernizarea administraţiei fiscale şi creşterea conformării voluntare a contribuabililor prin dezvoltarea serviciilor digitale.