Criminalul din Mureș a fost lăsat în libertate cu bună știință: mandatul de arestare nu a fost introdus în sistem

Bărbatul a reuşit atunci să-i intre în casă, s-o bată, s-o târască afară şi să-i incendieze locuinţa deşi era dat în urmărire.

„Am rămas cu sechele. Îl visez. Îl văd în faţa mea. Mi-e frică să ies la baie. (...) Am pus camere. Voiam să fiu protejată”. Asta declara Anda Gyurcă anul acesta în februarie, după ce a scăpat cu fuga după ce fusese răpită de Emil Gânj.

Atenţie! În februarie anul trecut, pe numele lui Emil Gânj a fost emis primul mandat de arestare preventivă în lipsă. Însă, potrivit informaţiilor noastre venite pe surse din cadrul anchetei, acest mandat nu a fost introdus în sistem. Cu alte cuvinte, Emil Gânj nu a fost dat în consemn la frontieră, mandatul de arestare nu a fost băgat în bazele de date.

E ca şi cum un poliţist v-ar lua permisul de conducere, dar nu operează suspendarea în sistem şi puteţi să conduceţi în continuare. Iar dacă sunteţi oprit în trafic, nu reiese că aţi fi avut o problemă. Asta s-ar fi întâmplat şi cu Emil Gânj. Mandatul său emis în urmă cu un an şi jumătate a fost introdus în sistem abia după ce a ucis-o pe Anda.

„Reporter: Tu ţi-ai dori ca el să fie prins? Să-l găsească?

Da. Vă daţi seama!”, spunea Anda Gyurcă la emisiunea Acces Direct.

Avea 23 de ani şi şi-a dorit cu disperare să trăiască. I-a implorat şi pe poliţişti să o protejeze după răpirea de anul acesta. Declaraţiile Andei şi ale familiei de după răpire sunt şocante.

„Domnul Bogdan Roşiu a început să-mi spună că eu i-am dat banii şi că eu îl ţineam şi că eu sunt o femeie care-mi ascund lacrimile după un scop. Adică că am scopul meu. Şi a început să mă strângă... Eu în momentul ăla i-am spus nu mai vreau să vorbesc cu dumneavoastră, decât în prezenţa avocatului meu”, a povestit Anda în februarie 2025 la Antena Stars.

„Pe mine mă doare că fiica mea este hărţuită de domnul poliţist, pune mâna pe ea să recunoască că nu a fost răpită, că minte”, a spus și tatăl Andei, Tiberiu Gyurcă în 28 februarie 2025.

Domnul poliţist este adjunctul şefului IPJ Mureş. Comisar şef Bogdan Roşiu. Iar, tatăl Andei a sunat atunci la 112 şi a cerut ajutorul poliţiştilor ca să o scape din mâinile adjunctului acuzat că-i cerea să renunţe la plângerea de sechestrare formulate împotriva lui Gânj.



Anda a fost ucisă şi incendiată pe 8 iulie şi tot de atunci poliţia îl caută prin iarbă şi pe câmpuri pe Gânj. Rudele fetei se tem acum că vor sfârşi ca ea şi teoretic sunt păzite de poliţişti. Iar ieri a apărut un clip pe TikTok cu poliţişti care dorm într-o maşină parcată se pare în faţa casei familiei Andei.



Până acum, singurele explicaţii venite de la autorităţi sunt cele pe surse cum că mortul e de vină şi declaraţia oficială a şefului Poliţiei Române.

„El a fost mai eficient. A fost mai eficient vis a vis de măsurile luate”, a spus șeful Poliției Române, chestor Benone Matei.

La un an şi jumătate abia de la emiterea primului mandat de arestare, Emil Gânj este căutat cu disperare. Jumătate de ţară a fost mobilizată la Mureş. Mascaţi din 15 judeţe şi ofiţeri de la filaj din alte nouă, plus 100 de poliţişti de frontieră, sub comanda şefilor de la Bucureşti detaşaţi pe câmpiile din Mureş.