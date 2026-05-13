Oprirea reactoarelor de la Cernavodă pune presiuni pe sistemul energetic, avertizează Transelectrica

1 minut de citit Publicat la 14:53 13 Mai 2026 Modificat la 14:53 13 Mai 2026

Compania a transmis că Unitatea 2 a CNE Cernavodă va fi menținută în stare oprita o perioadă mai lungă de timp. Foto: Agerpres

Sistemul Electroenergetic Național întâmpină, în contextul indisponibilității temporare a celor două unități nucleare de la CNE Cernavodă, un grad ridicat de solicitare operațională, specifică unor astfel de situații excepționale de funcționare, dar, în acest moment, funcționează în condiții de siguranță, informează Transelectrica, printr-un comunicat, potrivit Agerpres.

"Specialiștii Operatorului de Transport și de Sistem, Transelectrica, în strânsă colaborare cu specialiști ai tuturor entităților operaționale din SEN, monitorizează permanent evoluția parametrilor SEN și aplică toate măsurile tehnice necesare pentru menținerea funcționării în condiții de siguranță a rețelei electrice de transport și a echilibrului producție - consum. În acest moment, Sistemul Electroenergetic Național funcționează în condiții de siguranță, în conformitate cu standardele de operare. Rețeaua electrică de transport a României funcționează interconectat cu sistemele electroenergetice europene, iar această interconectare contribuie semnificativ la creșterea rezilienței și la diminuarea riscului apariției unor perturbări majore în funcționare", se menționează în comunicat.

Sursa citată precizează că, în perioadele cu consum ridicat și producție internă redusă, utilizarea schimburilor transfrontaliere de energie reprezintă un mecanism normal de funcționare a pieței și a sistemului energetic european interconectat.

"Transelectrica se află în coordonare permanentă cu producătorii, operatorii de distribuție și partenerii europeni pentru asigurarea continuității alimentării cu energie electrică a consumatorilor din România", subliniază reprezentanții Transelectrica.

SN Nuclearelectrica SA a anunțat în data de 4 mai că Unitatea 2 a CNE Cernavodă s-a deconectat automat de la rețea ca urmare a apariției unei disfuncționalități la un separator electric, echipament aflat în partea clasică reactorului.

Ulterior, în 7 mai, compania a anunțat că Unitatea 2 a CNE Cernavodă va fi menținută în stare oprită o perioada mai lungă de timp, perioadă necesară rezultată din evaluările specialiștilor.

De asemenea, conform planului de oprire planificată stabilit și bugetat, Unitatea 1 CNE Cernavodă a intrat în oprire planificată începând cu data de 10 mai 2026.