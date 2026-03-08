Ucraina cere Ungariei să îi restituie fondurile și lingourile de aur confiscate după interceptarea unui transport de valori

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiga. sursa foto: Getty

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiga, a cerut sâmbătă Budapestei să returneze imediat zecile de milioane de euro și dolari în numerar, precum și lingourile de aur confiscate după ce autoritățile ungare au oprit două furgonete blindate care transportau valori din Austria către Ucraina, relatează agenția EFE, citată de Agerpres.

Autoritățile din Ungaria au interceptat vineri două vehicule de transport de valori, în interiorul cărora au fost descoperite aproximativ 40 de milioane de dolari și 35 de milioane de euro în numerar, precum și 9 kilograme de aur.

Șapte cetățeni ucraineni care însoțeau transportul – despre care Kievul afirmă că sunt angajați ai unei bănci, unul dintre ei fiind fost general în serviciile de informații – au fost reținuți pentru scurt timp și apoi eliberați. Valorile confiscate nu au fost însă returnate Ucrainei.

Reacția Kievului a venit rapid.

„Aceşti bani nu aparţin Ungariei şi nici guvernului său, sunt proprietatea băncii de stat ucrainene Oschadbank şi, prin urmare, ai contribuabililor ucraineni. Cerem restituirea lor imediată şi îndemnăm întreaga Europă să condamne acest act fără precedent de banditism şi extorcare din partea unui stat. Le solicit tuturor partenerilor noştri europeni să ridice vocea”, a scris ministrul ucrainean de externe pe reţeaua socială X.

Oficialul ucrainean a criticat în termeni duri acțiunea autorităților ungare și a acuzat Budapesta că a confiscat ilegal transportul aflat în tranzit.

„Astăzi este a treia zi de când autorităţile ungare au furat două vehicule blindate aparţinând unei bănci ucrainene, care se aflau în tranzit dinspre Austria, şi au sustras în plină zi bani şi metale preţioase”, a protestat în continuare Andrii Sîbiga.

De partea cealaltă, autoritățile ungare susțin că transportul a fost confiscat în cadrul unei investigații privind un posibil caz de spălare de bani. Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a sugerat că fondurile ar putea avea legătură cu ceea ce a numit „mafia de război ucraineană” sau că ar fi putut fi destinate „cuiva în Ungaria”. A doua ipoteză a fost interpretată ca o aluzie la opoziția politică din Ungaria, în contextul alegerilor legislative programate pentru 12 aprilie.

Interceptarea transportului a avut loc la o zi după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că ar putea trimite armata ucraineană după premierul ungar Viktor Orban, dacă acesta nu deblochează pachetul de ajutor financiar de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei de Uniunea Europeană.

Ajutorul este blocat în prezent prin veto-ul Budapestei, după ce guvernul ungar a acuzat Kievul că a întârziat reluarea funcționării secțiunii ucrainene a conductei petroliere Drujba, prin care petrolul rusesc ajunge în Ungaria și Slovacia.