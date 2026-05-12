Mina de diamante Ekapa din Africa de Sud, veche de 158 de ani, caută cumpărător ca să evite închiderea definitivă

2 minute de citit Publicat la 23:45 12 Mai 2026 Modificat la 00:02 13 Mai 2026

Mina de diamante Ekapa din Africa de Sud, veche de 158 de ani, a intrat în procedură de lichidare după probleme financiare grave și un accident produs la începutul acestui an. Acum, caută cumpărător pentru a evita închiderea definitivă, scrie Insider Africa.

Lichidatorii provizorii ai companiilor Ekapa Minerals și Ekapa Resources au început oficial procesul de vânzare a minei vechi de 158 de ani. Decizia marchează un moment important pentru mina din Kimberley, un loc cu o istorie puternic legată de industria diamantelor.

În februarie, Ekapa a anunțat că își va închide activitatea, invocând dificultăți financiare mari, agravate de scăderea pieței mondiale a diamantelor.

Mina a fost afectată și de un accident grav. Cinci muncitori au rămas blocați în subteran, după o alunecare de noroi produsă într-unul dintre puțuri. Compania a continuat inițial căutările, dar ulterior a anunțat că muncitorii sunt considerați morți.

Decizia de a cere lichidarea vine după 18 luni de presiuni asupra industriei diamantelor. Cererea a scăzut, concurența diamantelor sintetice a crescut, iar taxele vamale au pus presiune suplimentară pe companii.

Ekapa încerca să se concentreze pe exploatarea unor roci kimberlite de calitate mai bună, mai ales la puțul Du Toitspan. Planul a fost însă blocat după alunecarea de noroi, care a făcut puțul inaccesibil.

Potrivit companiei, refacerea accesului la puț ar dura între 10 și 18 luni și ar avea nevoie de investiții mari, pe care Ekapa nu a reușit să le obțină.

Lichidatorii spun însă că vor să găsească un cumpărător care să poată relansa activitatea și să păstreze principalele active ale minei.

Probleme financiare și presiuni pe piața diamantelor

Mina Ekapa, aflată în provincia Northern Cape din Africa de Sud, a fost mult timp una dintre exploatările importante ale țării.

Activele sale includ conductele Du Toits Pan, Bultfontein și Wesselton, parte din celebrul grup istoric de diamante „Famous Five” din Kimberley.

Aceste resurse au ajutat mina să rămână importantă în industrie, chiar dacă în ultimii ani s-a confruntat cu tot mai multe probleme. Prăbușirea puțului de la începutul acestui an a fost însă momentul care a agravat decisiv situația.

Mina avea deja dificultăți financiare, iar scăderea pieței globale a diamantelor a făcut ca procedura de lichidare să devină inevitabilă.

Aproximativ 1.000 de locuri de muncă ar putea fi puse în pericol dacă mina nu va fi vândută. De aceea, viitorul acesteia este important nu doar economic, ci și social.

Potrivit presei locale, lichidatorii lucrează cu Park Village Auctions și WH Auctioneers pentru organizarea vânzării minei Ekapa. Ei caută investitori din Africa de Sud și din străinătate. Un eventual cumpărător ar putea prelua drepturile miniere și infrastructura principală, iar activitatea ar putea fi reluată în aproximativ 90 de zile, dacă piața se îmbunătățește.

Mai multe mine de aur și diamante din Africa de Sud și-au redus producția

Industria diamantelor din Africa de Sud trece printr-o perioadă dificilă. Mai multe companii, inclusiv nume mari precum Sibanye-Stillwater și Harmony Gold, au probleme în a rămâne profitabile.

În ultimii ani, mai multe mine de aur și diamante din Africa de Sud și-au redus producția sau au fost puse în conservare. Costurile de extracție au crescut, iar condițiile de piață au devenit tot mai dificile.

Richard Pollock, reprezentant al lichidatorilor provizorii, a recunoscut că nu va fi ușor să se găsască un cumpărător. „Nu ne facem iluzii că va fi simplu să găsim un cumpărător potrivit, având în vedere presiunile actuale de pe piața mondială a diamantelor”, a spus Pollock.

Creșterea popularității diamantelor sintetice, care sunt de obicei mai ieftin de produs, a afectat puternic minele tradiționale de diamante.