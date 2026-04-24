Marocul a inaugurat Turnul Regelui, cel mai înalt zgârie-nori din Africa de Nord. Arată ca racheta care a dus primii oameni pe Lună

1 minut de citit Publicat la 23:45 24 Apr 2026 Modificat la 23:56 24 Apr 2026

Marocul a inaugurat Turnul Regelui, cel mai înalt zgârie-nori din Africa de Nord.FOTO: atalayar.com

Marocul a inaugurat un zgârie-nori de 700 de milioane de dolari, inspirat de racheta spațială Saturn V, iar clădire a devenit cea mai înaltă construcție din Africa de Nord, scrie Business Insider.

Turnul King Mohammed VI, cu o înălțime de 250 de metri, domină acum peisajul de la marginea capitalei Rabat. Construcția a durat opt ani. Clădirea are 55 de etaje și a fost o ideea a miliardarului marocan Othmane Benjelloun, care ar fi fost inspirat de celebra rachetă Saturn V, cea care a făcut posibilă trimiterea omului pe Lună.

Ideea proiectului s-a născut după ce Benjelloun a vizitat în 1969 sediul NASA din Statele Unite. Atunci, omul de afaceri marocan a asistat la pregătirile pentru racheta Saturn V folosită în misiunea Apollo 12, a doua misiune americană care a dus astronauți pe Lună.

Potrivit Bloomberg, Othmane Benjelloun a început deja să primească oficial vizitatori în noua clădire. În prezent, în turn se pot cumpăra 30 de apartamente și spații comerciale premium. Tot aici și-a deschis porțile și un hotel Waldorf Astoria cu 55 de camere, considerat cel mai mic și mai exclusivist din portofoliul brandului de lux.

De la observatorul amenajat la etajul 55, vizitatorii pot admira orașele Rabat și Salé, inclusiv celebrul Teatru Regal, proiectat de arhitecta irakiano-britanică Zaha Hadid.

„Am construit un monument emblematic pentru Valea Bouregreg în special și pentru capitala Rabat în general”, a declarat Laila Haddaoui, director executiv în cadrul O Tower, compania care a dezvoltat proiectul.

Clădirea este deținută de trei investitori principali coordonați de Benjelloun, printre care Bank of Africa și compania de asigurări RMA.

Deși turnul pare deocamdată izolat în peisaj, există planuri pentru dezvoltarea întregii zone. În apropiere, aeroportul Rabat-Salé se apropie de finalizarea unui nou terminal care îi va crește capacitatea la 5 milioane de pasageri pe an.

Această extindere a infrastructurii vine într-un moment în care Marocul se așteaptă la un avânt important al turismului, pe măsură ce se pregătește să organizeze, împreună cu Spania și Portugalia, Cupa Mondială de fotbal din 2030.

În 2025 în Maroc au fost peste 19,8 milioane de vizitatori, așa că țara își păstrează statutul de cea mai vizitată din Africa.