La ce oră se dă ceasul înainte pe 28 spre 29 martie 2026

1 minut de citit Publicat la 23:30 26 Mar 2026 Modificat la 23:30 26 Mar 2026

Românii se pregătesc pentru trecerea la ora de vară. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Românii se pregătesc pentru trecerea la ora de vară, iar întrebarea principală din această perioadă este: la ce oră se dă ceasul înainte martie 2026? Schimbarea are loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, când programul de somn va fi afectat pentru majoritatea oamenilor.

La ora 3:00 AM pe 29 martie se dă ceasul înainte

În noaptea de 28 spre 29 martie 2026, ceasurile se dau înainte la ora 3:00 dimineața, care devine ora 4:00. Practic, românii vor dormi cu o oră mai puțin, iar ziua de duminică va avea doar 23 de ore.

Această modificare marchează trecerea oficială la ora de vară, ceea ce înseamnă mai multă lumină naturală seara.

În timp ce majoritatea dispozitivelor electronice își actualizează automat ora, este recomandat ca oamenii să verifice și să modifice manual ceasurile clasice.

De ce se schimbă ora în noaptea de sâmbătă spre duminică

Schimbarea orei are ca scop utilizarea mai eficientă a luminii naturale și reducerea consumului de energie electrică.

Alegerea weekendului pentru această ajustare nu este întâmplătoare — impactul asupra activităților zilnice este mai redus, deoarece majoritatea oamenilor nu lucrează duminica.

De-a lungul anilor, această practică a fost dezbătută intens la nivel european, existând propuneri de eliminare a schimbării orei. Cu toate acestea, în 2026, sistemul rămâne în vigoare, iar românii trebuie să își ajusteze programul în consecință.

Specialiștii recomandă adaptarea treptată a orei de culcare cu câteva zile înainte, pentru a reduce efectele oboselii cauzate de pierderea unei ore de somn.