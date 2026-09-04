UE intră în iarnă cu cele mai scăzute rezerve de gaze înregistrate vreodată. Calculele greșite care au lăsat Europa vulnerabilă

Instalațiile de stocare din statele membre ale UE erau ocupate în proporție de doar 65%. Foto: Getty Images

Nivelul rezervelor de gaze din Uniunea Europeană a scăzut la un nivel record, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la aprovizionarea cu gaze pentru încălzire în iarna care urmează, potrivit unei analize Financial Times.

Instalațiile de stocare din statele membre ale UE erau ocupate în proporție de doar 65%, cel mai scăzut nivel din ultimii ani.

Experții spun că Europa a mizat pe Qatar și a amânat achizițiile, apoi prețurile au explodat. În spatele deficitului se află o estimare greșită făcută de companiile europene din sectorul energetic. Furnizorii de energie și traderii au amânat achizițiile de gaze, anticipând că Qatarul, al doilea cel mai mare exportator mondial de gaze naturale lichefiate, își va relua livrările.

GNL-ul qatarez ajunge în Europa prin strâmtoarea Ormuz, însă războiul dintre Iran și Statele Unite a restricționat tranzitul prin această cale maritimă. Companiile au calculat că o încheiere rapidă a luptelor va redeschide strâmtoarea, va permite reluarea livrărilor de gaze din Qatar și va stabiliza prețurile GNL.

Calculul greșit al Europei

Acest calcul s-a dovedit greșit, în condițiile în care luptele dintre Statele Unite și Iran au reizbucnit. Odată spulberate speranțele privind încheierea rapidă a războiului, prețurile GNL au urcat la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani și jumătate. Acum, cumpărătorii europeni trebuie să concureze cu rivalii asiatici pentru transporturi scumpe de gaze, tocmai în apropierea iernii.

După criza gazelor declanșată de războiul din Ucraina în 2022, blocul comunitar a impus statelor membre să umple instalațiile de stocare la cel puțin 90% până la 1 noiembrie în fiecare an. În acest an, însă, ținta a fost redusă la 80%. Declarațiile repetate ale președintelui SUA, Donald Trump, potrivit cărora un acord cu Iranul era iminent, sunt considerate un factor care a influențat decizia de relaxare a acestei cerințe.

Scăderea nivelului gazelor naturale din depozitele riscă să intensifice în următoarele luni cursa pentru aprovizionarea cu GNL, în condițiile în care Europa și Asia concurează pentru un volum tot mai redus de gaze disponibile, iar GNL-ul din Orientul Mijlociu rămâne blocat în zona strâmtorii Ormuz, potrivit surselor citate de Bloomberg.

Lupta globală pentru GNL

„Există posibilitatea unei «lupte globale pentru combustibil», în special dacă vom avea o iarnă mai rece”, a declarat Go Katayama, analist principal pentru GNL în cadrul firmei de analiză Kpler.

O combinație de factori: cererea ridicată pentru refacerea rezervelor epuizate și pentru producția de electricitate în timpul valurilor de căldură din această vară, alături de reducerea puternică a ofertei globale de GNL, în condițiile în care cargourile din Qatar au rămas blocate în spatele strâmtorii Ormuz, a împins prețurile de referință ale gazelor din Europa la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani și jumătate.

Prețurile ridicate, în condițiile în care contractele futures pentru luna următoare sunt mai scumpe decât cele cu scadențe mai îndepărtate, au descurajat acumularea de gaze în depozite în cea mai mare parte a verii. Europa nu are însă de ales și trebuie să concureze pentru gaze pentru a-și aduce depozitele la niveluri rezonabil de adecvate înainte de decembrie, pentru a evita o criză a aprovizionării în timpul iernii.

Având în vedere nivelul atât de scăzut al gazelor din depozite înaintea iernii, Europa trebuie încă să cumpere gaze în valoare de peste 8,1 miliarde de dolari la prețurile actuale pentru a ajunge chiar și la cel mai scăzut obiectiv de stocare, de 75%, potrivit calculelor Bloomberg.

În prezent, diferența de prețuri favorizează trimiterea GNL disponibil pe piața spot către Europa, în detrimentul Asiei, potrivit analiștilor ING, după ce timp de mai multe luni cumpărătorii asiatici au oferit prețuri mai mari decât cei europeni pentru livrările disponibile pe piața spot.

„Pe măsură ce ne apropiem însă de iarna din emisfera nordică, competiția dintre cele două regiuni este probabil să se intensifice, în special dacă GNL-ul din Qatar va continua să lipsească în mare parte de pe piață până la sfârșitul anului”, au scris strategii ING pentru piețele de mărfuri Warren Patterson și Ewa Manthey într-o analiză publicată la începutul acestei săptămâni.

Rezerve mai mici, dar nu cel mai pesimist scenariu

Simone Turi, șeful departamentului pentru gaze din Europa de Vest al companiei elvețiene de tranzacționare a energiei MET Group, a declarat că Europa se îndreaptă spre iarnă cu cele mai scăzute rezerve de gaze înregistrate vreodată. El a avertizat că ceva va trebui să se rupă, potrivi WSJ.

Declarațiile au fost interpretate ca un avertisment că automulțumirea pieței va trebui, în cele din urmă, plătită printr-o creștere bruscă a prețurilor energiei sau prin restricții ample privind încălzirea.

Alții susțin că această iarnă nu va fi la fel de severă precum criza din 2022, indicând modul în care consumul de energie al Europei s-a schimbat în ultimii ani.

Consumul european de gaze a scăzut cu aproximativ 20% din 2022. O pondere mai mare a producției de energie electrică din surse regenerabile a redus gradul de utilizare a centralelor pe gaze, în timp ce unitățile industriale și-au îmbunătățit eficiența energetică sau și-au încetat complet activitatea. Reducerea temperaturii setate la termostatele locuințelor a contribuit, de asemenea, la scădere.

Ben McWilliams, analist în domeniul energiei la think tank-ul Bruegel, cu sediul la Bruxelles, a replicat că ținta de 90% a fost stabilită pe baza condițiilor din 2021 și că, în prezent, rezervele nu mai trebuie umplute la capacitate maximă, așa cum se întâmpla în trecut.

Un „super El Niño”, despre care se estimează că va persista până anul viitor, este de asemenea indicat drept un factor. Fenomenul este prognozat să ducă la temperaturi de iarnă în Europa peste mediile sezoniere, reducând presiunea exercitată de cererea pentru încălzire.