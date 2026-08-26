Prețurile gazelor din Europa cresc vertiginos. Cine le va simți primul și cât de repede ar putea ajunge scumpirile la români

Prețurile gazelor sunt încă mult sub vârful de 350 de euro/MWh atins în timpul crizei energetice din 2022. FOTO: Profimedia Images

România intră în sezonul rece cu depozitele de gaze naturale umplute în proporție de 68,59%, peste media Uniunii Europene de 62,99%, dar piața europeană se confruntă cu un nivel de stocare considerat scăzut pentru această perioadă. Prețurile angro ale gazelor se apropie de cele mai ridicate niveluri din ultimii trei ani, iar dacă această situație se prelungește, facturile consumatorilor europeni ar putea crește în această iarnă, scrie Euronews.

Potrivit datelor Gas Infrastructure Europe, prezentate pentru 23-24 august, România se află în partea superioară a clasamentului european privind gradul de umplere a depozitelor. Cu 68,59%, țara noastră se situează peste media UE și înaintea unor state precum Croația, Danemarca și Spania.

Cele mai mari niveluri de stocare sunt înregistrate în Portugalia, cu aproximativ 90%, Polonia, cu 90,33%, și Spania, cu 81,52%. La polul opus se află Țările de Jos, cu 44,6%, Letonia, cu 47%, și Slovacia, cu 49,42%. Germania are depozitele umplute în proporție de aproximativ 51%, iar Bulgaria ajunge la 57,29%.

La nivelul Uniunii Europene, depozitele de gaze erau umplute în proporție de 62,99% la sfârșitul zilei gaziere din 24 august, potrivit datelor Gas Infrastructure Europe.

"Depozitele de gaze ale Europei sunt neobișnuit de scăzute pentru această perioadă a anului", a declarat Natasha Fielding, manager editorial pentru gaze, GNL, cărbune și biomasă la Argus Media, pentru Euronews Business. Ea a precizat că nivelul este cu mult sub media ultimilor cinci ani, de 79%.

"Singura altă perioadă din ultimii 15 ani în care stocurile au fost la un nivel apropiat de cel actual a fost în 2021, înainte de ultima mare criză a gazelor", a mai spus Fielding.

Prețul gazelor a crescut puternic

Prețul de referință pentru gazele naturale pe piața europeană, contractul TTF olandez pentru luna următoare, se tranzacționa marți la peste 66 de euro/MWh, după ce în timpul ședinței depășise 68 de euro/MWh. La începutul anului, prețul era de aproximativ 29 de euro/MWh.

Creșterea prețurilor este alimentată de temerile investitorilor că Strâmtoarea Ormuz ar putea rămâne închisă până în perioada de iarnă, ceea ce ar afecta transporturile de energie și ar intensifica presiunea asupra pieței europene.

Situația este cu atât mai sensibilă cu cât Uniunea Europeană intră în sezonul rece cu niveluri de stocare mai reduse decât în anii anteriori. Oxford Economics arăta într-un raport publicat pe 13 august, înainte de cea mai recentă creștere a prețurilor, că consumul de gaze al UE este cu aproximativ 15%-20% mai mic decât în 2021.

Potrivit analiștilor, acest lucru permite Europei să funcționeze și cu niveluri mai reduse ale stocurilor, însă ar presupune o dependență mai mare de importurile de GNL în timpul iernii. În același timp, Europa ar deveni mai vulnerabilă la concurența cumpărătorilor asiatici pentru încărcăturile disponibile.

Europa ar putea intra într-o competiție pentru gazul lichefiat

Competiția pentru GNL s-a intensificat deja pe fondul închiderii efective a Strâmtorii Ormuz. În cazul unei competiții directe între cumpărătorii europeni și cei asiatici, prețurile angro ar putea crește și mai mult.

La nivelurile actuale, prețurile "nu vor fi suficiente pentru ca Europa să gestioneze stocurile pe durata iernii", au scris analiștii Goldman Sachs Samantha Dart și Laura Cyr într-o notă citată de Bloomberg. "Într-un scenariu în care exporturile de energie din Orientul Mijlociu se normalizează doar treptat până în 2027, estimăm că prețul TTF pentru decembrie 2026 ar trebui probabil să depășească 100 de euro/MWh", au precizat analiștii. Nivelul ar fi cu 110% peste estimarea de bază a Goldman Sachs, de 50 de euro/MWh.

Oxford Economics avertizează că, dacă aprovizionarea s-ar înăspri și mai mult, UE ar putea fi nevoită să suspende anumite părți ale interdicției privind importurile de gaze din Rusia. Potrivit celui mai recent calcul al Comisiei Europene, Rusia a reprezentat aproximativ 12,5% din importurile cumulate de gaze prin conducte și GNL ale UE în 2025.

În ianuarie 2026, Consiliul UE a adoptat un regulament care interzice importurile de GNL și gaze prin conducte din Rusia începând cu 18 martie 2026, cu perioade de tranziție pentru contractele existente. Până la sfârșitul anului 2027, toate importurile de gaze rusești ar urma să fie interzise.

Când ar putea ajunge scumpirile la consumatori

O creștere de scurtă durată a prețurilor angro ar putea avea un efect limitat asupra facturilor populației. În schimb, dacă prețurile rămân ridicate pentru o perioadă mai lungă, scumpirea gazelor se va transmite treptat către noile contracte și cele reînnoite.

Prețurile angro nu determină imediat creșterea tarifelor plătite de consumatori. Prețul TTF poate crește mult mai repede decât prețul efectiv de import al UE, care reflectă costurile reale suportate de importatori după luarea în calcul a contractelor existente și a mecanismelor de hedging.

Pe măsură ce contractele furnizorilor expiră și aceștia cumpără sau își asigură necesarul de gaze la noile prețuri mai mari ale pieței, prețul efectiv de import se apropie treptat de prețul angro.

Costurile mai mari pot fi apoi transferate către populație atunci când tarifele sunt actualizate sau contractele sunt reînnoite.

Potrivit lui Fielding, amploarea creșterii facturilor de energie va depinde de durata actualului val de scumpiri și de măsura în care prețurile vor continua să crească în următoarele luni.

"Gospodăriile cu tarife variabile la gaze vor fi printre primele care vor resimți efectele prețurilor angro mai mari", a explicat ea, adăugând că transferul prețurilor gazelor în facturile de electricitate este, de regulă, mai redus. "Țările cu piețe de retail mai liberalizate tind să înregistreze o transmitere mai rapidă a scumpirilor", a mai spus Fielding.

Germania și Austria ar putea resimți scumpirile abia după aproape un an

Potrivit Oxford Economics, este nevoie, în medie, de aproximativ șase luni pentru ca modificările prețurilor angro să se reflecte complet în prețurile plătite de consumatori. Perioada diferă însă semnificativ de la o țară la alta.

"Structura actuală a pieței, în care predomină contractele cu preț fix pe 12 sau chiar 24 de luni, înseamnă că este nevoie de aproape un an pentru ca efectul maxim al scumpirilor să se transmită în piețe precum Germania și Austria", arată raportul.

În țări precum Franța, Italia și Spania, prețurile gazelor pentru consumatori pot reacționa în câteva luni. În unele piețe, precum cea din Țările de Jos, transferul scumpirilor este aproape imediat.

Oxford Economics consideră Italia cea mai expusă dintre marile economii europene la un șoc al prețurilor gazelor, din cauza combinației dintre transmiterea relativ rapidă a prețurilor angro și dependența peste medie de gaze.

Italia are însă în prezent unul dintre cele mai ridicate niveluri de stocare a gazelor, potrivit datelor Gas Infrastructure Europe.

O iarnă rece ar putea pune presiune suplimentară pe piață

Evoluția prețurilor și a facturilor depinde în mare măsură și de temperaturile din această iarnă.

"Coloana vertebrală a încălzirii locuințelor din UE rămâne gazul. Prin urmare, prețurile gazelor din UE rămân la mâna temperaturilor exterioare din iarna care urmează", a transmis Oxford Economics.

Consultanța avertizează că o perioadă prelungită de frig în această iarnă ar crește cererea pentru încălzire și, implicit, consumul de gaze.

Într-un raport elaborat înaintea celei mai recente creșteri a prețurilor gazelor naturale, Oxford Economics estima că prețurile energiei plătite de consumatorii din zona euro, inclusiv gazele, electricitatea și alte costuri cu energia pentru gospodării, ar putea fi cu până la 15% mai mari de la un an la altul în trimestrul al patrulea.