Europa e într-o cursă contracronometru ca să-și umple depozitele cu gaze pentru iarnă. SUA deviază transporturile spre Asia

Comisia Europeană a permis statelor UE să își umple depozitele cu rezerve sub 90%. Foto: Getty Images

Securitatea energetică a Europei pe timp de iarnă este, din nou, în pericol, după ce prețul gazelor naturale a crescut puternic din cauza blocării Strâmtorii Ormuz. Pe continent a început o cursă contracronometru pentru a umple depozitele de gaze înainte de începutul iernii. Însă, în condițiile în care exporturile de gaze naturale lichefiate din Golf și din SUA sunt deviate din ce în ce mai mult către Asia, ținta de 90% este practic imposibil de atins, relatează Euronews.

De doi ani, Europa încearcă să își asigure securitatea energetică după ce a oprit livrările din Rusia. Acum se confruntă cu un nou obstacol, care face imposibilă atingerea țintei de 90% grad de umplere al depozitelor de gaze, potrivit companiei de analiză a piețelor energetice Montel.

Analiștii se așteaptă ca aprovizionarea cu gaze să fie tot mai dificilă din cauza războiului împotriva Iranului și închiderea Strâmtorii Ormuz. În acest context, Comisia Europeană a permis statelor UE să își umple depozitele cu rezerve sub 90%, într-o încercare de a opri achizițiile pe fondul panicii și creșterea prețurilor.

Însă, în pofida flexibilități de care a dat dovadă Comisia Europeană, care permite un nivel de umplere de până la 75%, depozitele europene de gaze erau pline în proporție de doar 5% la sfârșitul lunii iulie, cu aproximativ 12 puncte procentuale sub nivelul de anul trecut și cu 16 puncte procentuale sub media ultimilor cinci ani, potrivit Montel.

Analiștii de la Montel estimează că depozitele europene vor fi pline în proporție de 69%-84% la 1 noiembrie, în funcție de viteza cu care se va accelera procesul de reumplere și de cantitatea de GNL disponibilă. Astfel, ținta UE de 90% este imposibil de atins.

„Perturbările continue ale fluxurilor de GNL prin Strâmtoarea Ormuz înseamnă că presiunea asupra pieței europene de gaze continuă să crească pe măsură ce se apropie iarna”, a declarat Joachim Endress, expert în piețele gazelor la Montel.

Prețul gazelor ar putea crește la iarnă, în Europa

Situația este deosebit de gravă în Germania, unde depozitele erau pline în proporție de doar 46% la sfârșitul lunii iulie.

Între aprilie și iulie, cantitatea netă de gaze introdusă în depozite a fost cu 11% sub media ultimilor cinci ani și cu 18% mai mică decât în aceeași perioadă a anului trecut. Deficitul lasă Europa în fața unei provocări majore în ultimele trei luni ale sezonului de reumplere.

Montel estimează că Europa a primit, în medie, doar 105 transporturi de GNL pe lună între mai și iulie, mult sub cele aproximativ 130 de transporturi lunar necesare pentru ca depozitele să ajungă aproape de un nivel de umplere de 80% la începutul lunii noiembrie.

Diferența se ridică la aproximativ 72 de transporturi. Pentru a ajunge măcar la un nivel de umplere de 80% până în noiembrie, în Europa ar trebui să ajungă peste 140 de nave care transportă GNL în fiecare lună, în august, septembrie și octombrie. Specialiștii de la Montel consideră că este improbabil să atragă atât de multe livrări, cu excepția cazului în care prețurile europene la gaze cresc substanțial sau fluxurile de GNL prin Strâmtoarea Ormuz sunt restabilite.

Deficitul de gaze din depozite ar putea duce la majorări ale prețurilor la gazele naturale în Europa, pe timpul iernii.

Atunci când sunt mai puține depozite de gaze, traderii au o rezervă de siguranță mai mică în cazul în care vremea rece crește brusc cererea sau aprovizionarea este perturbată. În același timp, UE concurează cu Asia pentru transporturile de GNL, ceea ce înseamnă că ar putea fi nevoită să plătească mai mult pentru a atrage livrări care, în caz contrar, ar putea ajunge la cumpărători asiatici dispuși să ofere prețuri mai mari.

Asia plătește mai mult

Nave care transportă GNL din Statele Unite și care ajungeau anterior în Europa sunt deviate, din ce în ce mai des, către Asia, unde cumpărătorii oferă randamente mai atractive.

Livrările de GNL din SUA către China, Japonia, Coreea de Sud, Taiwan și India s-au triplat între martie și iulie, atingând niveluri record. În iulie, transporturile către aceste cinci piețe au depășit pentru prima dată livrările americane către Europa.

În cea mai mare parte a perioadei de după aprilie, vânzarea de GNL american în Asia de Nord-Est a generat câștiguri mai mari decât trimiterea acestuia în nord-vestul Europei.

Prin urmare, Europa ar putea fi nevoită să plătească mai mult pentru a atrage din nou aceste transporturi, ceea ce, în cele din urmă, ar duce la facturi mai mari la energie.

Din nou, vulnerabilitatea Europei iese în evidență. O iarnă dură, perturbări la aprovizionarea cu GNL sau o cerere mai puternică din partea Asiei, intensifică competiția pentru navele care transportă GNL și pun presiune pe piața gazelor din Europa.

Comisia Europeană susține că nu există un risc imediat

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a recunoscut „contextul volatil” al pieței globale de gaze naturale, dar a respins potențiale penurii în timpul iernii, afirmând că situația actuală „nu reprezintă deloc o urgență”.

„Suntem foarte aproape de 62% (nivelul de umplere a depozitelor). Nu există nicio preocupare imediată privind securitatea aprovizionării cu gaze în UE înainte de următorul sezon de iarnă”, a declarat purtătorul de cuvânt joi.

De când Rusia a lansat invazia sa pe scală largă în Ucraina, în 2022, Uniunea Europeană a încercat să-și reducă dependența energia rusească pentru a împiedica Moscova să folosească veniturile obținute din energie pentru finanțarea războiului.

În acest timp, Statele Unite și Norvegia s-au poziționat ca principalii furnizori de gaze naturale ai blocului. 57% din importurile de gaze ale Uniunii Europene au provenit din aceste țări.