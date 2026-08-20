Prețul gazelor în Europa s-a dublat, iar ce e mai rău abia urmează. Cum arată "cămara energetică" a României comparativ cu alte state

Prețurile gazelor sunt încă mult sub vârful de 350 de euro/MWh atins în timpul crizei energetice din 2022. FOTO: Profimedia Images

Prețurile europene la gaze au crescut cu 120% în 2026, iar nivelul scăzut al stocurilor și riscurile privind aprovizionarea lasă Europa vulnerabilă în fața unei ierni costisitoare, potrivit Euronews.

În România, depozitele de gaze sunt umplute în proporție de 66,63%, potrivit celor mai recente date ale Gas Infrastructure Europe (GIE), un nivel care lasă țara la mai puțin de trei sferturi din capacitatea de stocare înaintea sezonului rece.

Europa se află în mijlocul unui nou val de caniculă. Acesta este unul dintre motivele pentru care iarna care urmează se conturează ca una costisitoare.

Temperaturile record împing în sus cererea de electricitate, în timp ce seceta și căldura reduc producția hidro și nucleară. Acest lucru obligă centralele pe gaze să acopere o parte din deficit, tocmai în perioada în care Europa ar trebui să introducă mai mult gaz în depozite.

Această presiune se reflectă deja în prețurile angro la gaze. Contractele futures Dutch TTF, principalul reper european pentru prețul gazelor, au crescut cu aproximativ 120% de la începutul anului 2026, ajungând la aproximativ 63,7 euro pe megawatt-oră la 18 august.

Prețurile gazelor sunt încă mult sub vârful de 350 de euro/MWh atins în timpul crizei energetice din 2022, declanșată de invazia Rusiei în Ucraina. Dar Europa se îndreaptă spre iarnă cu rezervele epuizate și cu puțin spațiu de manevră în cazul unui nou șoc de aprovizionare.

Cea mai mare necunoscută este acum vremea: o variabilă care nu poate fi controlată.

De ce cresc din nou prețurile gazelor în Europa

Creșterea prețurilor s-a accelerat exact în cel mai nepotrivit moment. În mod normal, Europa își reface pe timpul verii stocurile de gaze înainte ca gospodăriile să înceapă să le consume pentru încălzire.

În acest an, procesul de refacere a stocurilor s-a suprapus cu o serie de perturbări. Strâmtoarea Ormuz rămâne practic închisă, Norvegia a prelungit opririle la unele zăcăminte de gaze, iar seceta a redus producția de energie hidro și nucleară.

Centralele pe gaze au acoperit o parte din acest deficit, pe măsură ce cererea de electricitate a crescut în timpul valului de căldură, sporind cererea pentru același combustibil pe care Europa are nevoie să îl depoziteze pentru iarnă.

Rezultatul este o piață cu foarte puțină marjă de manevră. „Mai multe riscuri nefavorabile pe partea ofertei s-au materializat, iar nivelurile stocurilor de gaze sunt scăzute din punct de vedere istoric înaintea sezonului de încălzire”, a declarat economistul Daniel Kral de la Oxford Economics într-o notă recentă.

Compania se așteaptă să își majoreze în septembrie prognoza privind prețurile gazelor în Europa, posibil până la o medie apropiată de 60 de euro/MWh în trimestrul al patrulea din 2026 și primul trimestru din 2027, de la 45 de euro/MWh în prezent.

Europa a devenit mai rezilientă, dar nu este imună la vreme

Europa și-a redus consumul de gaze cu aproximativ 15%-20% față de 2021. Industria și-a diminuat utilizarea gazelor, sursele regenerabile s-au extins, iar pompele de căldură au înlocuit o parte din sistemele de încălzire pe gaze.

Și oferta globală de GNL a crescut. Europa dispune de mai multe terminale de import și poate atrage încărcături atunci când prețurile cresc. Acest lucru face ca o penurie fizică propriu-zisă să fie mult mai puțin probabilă decât în timpul crizei din 2021-2022.

Dar reducerea consumului nu elimină cea mai mare vulnerabilitate a Europei. Oxford Economics afirmă că relația dintre temperatură și cererea de gaze rămâne aproape perfectă. Iarna trecută, când temperaturile au scăzut temporar sub media pe termen lung, economiile de gaze ale Europei față de nivelurile de dinainte de 2021 s-au redus la doar 5%-10%.

Europa și-a redus necesarul obișnuit de gaze. Nu și-a eliminat însă dependența de gaze atunci când iarna devine neobișnuit de rece.

De aceea, stocurile sunt atât de importante. Depozitele reprezintă tamponul dintre o iarnă normală și un șoc de aprovizionare.

Atunci când stocurile sunt ridicate, traderii pot absorbi un episod de frig fără să liciteze agresiv pentru noi încărcături de gaze. Când stocurile sunt scăzute, fiecare săptămână mai rece decât era anticipat devine o cursă pentru aprovizionare.

Umplerea depozitelor de gaze

Depozitele europene de gaze erau pline în proporție de doar aproximativ 57% la începutul lunii august. Datele Gas Infrastructure Europe arătau un nivel de 57,1% la 1 august, cel mai scăzut nivel pentru această perioadă a anului din seria istorică.

Depozitele de gaze ale României sunt umplute în proporție de aproximativ 66,63%, potrivit celor mai recente date ale Gas Infrastructure Europe (GIE).

Situația diferă semnificativ de la o țară la alta. Italia are depozitele de gaze umplute în proporție de 80%, Portugalia ajunge la 88%, iar Polonia la 89%, fiind printre statele cu cele mai ridicate niveluri de stocare.

La polul opus, Slovacia are un grad de umplere de doar 47%, Letonia 44%, iar Suedia și Țările de Jos câte 42%, potrivit datelor Gas Infrastructure Europe. România, cu 66,63%, se află între cele două categorii.

Regulile UE vizează în continuare un grad de umplere de 90%, deși țările dispun acum de mai multă flexibilitate în ceea ce privește momentul în care trebuie să atingă acest nivel. Ținta poate fi atinsă între 1 octombrie și 1 decembrie, iar condițiile dificile de pe piață permit o flexibilitate suplimentară.

Bruxelles-ul a încurajat, de asemenea, țările să ia în considerare folosirea acestei flexibilități pentru a reduce ținta la 80% atunci când condițiile pieței fac mai dificilă umplerea depozitelor. Depozitele reprezintă cămara energetică a Europei.

Gazele ar putea deveni o problemă pentru BCE

Aici creșterea prețului gazelor încetează să mai fie doar o problemă energetică. Devine o problemă de inflație și, ulterior, o problemă pentru Banca Centrală Europeană (BCE).

Prețurile angro la gaze se modifică mai rapid decât facturile gospodăriilor, deoarece furnizorii își acoperă adesea achizițiile cu luni înainte. Oxford Economics estimează că transmiterea medie a prețurilor angro către prețurile de consum atinge nivelul maxim la aproximativ șase luni după modificarea inițială.

Dar protecția se reduce dacă prețurile rămân ridicate. Pe măsură ce contractele expiră și furnizorii le reînnoiesc, prețurile cu amănuntul se apropie treptat de nivelurile angro.

Impactul va varia, de asemenea, semnificativ în Europa

Germania și Austria tind să aibă contracte cu preț fix pe perioade mai lungi, ceea ce încetinește transmiterea. Franța, Italia și Spania reacționează mai rapid. În Țările de Jos, transmiterea este aproape imediată.

Italia se remarcă deoarece combină o transmitere relativ rapidă a prețurilor cu o dependență ridicată de gaze. Prin urmare, Oxford Economics consideră Italia cea mai expusă dintre marile economii europene la un șoc al prețurilor gazelor.

Astfel, creșterea prețurilor gazelor este mai mult decât o problemă legată de o materie primă. Ar putea deveni o problemă de politică monetară.

Oxford Economics estimează că inflația generală din zona euro ar putea ajunge la aproximativ 3,5% în a doua jumătate a anului 2026, în condițiile actualelor prețuri angro la gaze, față de puțin peste 3% în cea mai recentă prognoză de bază.

BCE a majorat deja dobânzile ca răspuns la un șoc inflaționist provocat de energie. Piețele se așteaptă în general la o nouă majorare cu 25 de puncte de bază în septembrie.

Prognozele BCE din iunie indicau deja menținerea inflației generale la un nivel ridicat din cauza prețurilor mai mari la energie, inflația fiind estimată să ajungă la 3,4% în trimestrele al treilea și al patrulea din 2026.

O iarnă mai rece ar putea crea, prin urmare, o combinație incomodă: o putere de cumpărare mai redusă a gospodăriilor și dobânzi mai mari.