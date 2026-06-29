Europa riscă un nou șoc al gazelor: Stocurile ar putea coborî la cel mai scăzut nivel din ultimii 15 ani

Depozitele europene au început sezonul de reumplere cu un grad de umplere de doar 28%. Foto: Getty Images

Europa se pregătește să intre în sezonul rece cu cele mai reduse niveluri ale stocurilor de gaze din ultimii 15 ani, ceea ce amenință să ducă la creșterea prețurilor pentru companii și gospodării în această iarnă, potrivit unei analize Financial Times.

Potrivit companiei de consultanță Wood Mackenzie, depozitele de gaze din Uniunea Europeană sunt estimate să încheie sezonul critic de reumplere a stocurilor, care se desfășoară de regulă între aprilie și octombrie, la un grad de umplere de doar 76%. Conform datelor Gas Infrastructure Europe, acesta ar fi cel mai scăzut nivel maxim al stocurilor de gaze înregistrat cel puțin din 2011.

Nivelurile reduse vin după ce războiul dintre SUA și Iran a întrerupt transporturile de gaze naturale lichefiate (GNL) prin strâmtoarea Ormuz, rută prin care este transportată în mod obișnuit o cincime din aprovizionarea mondială, și a redus producția din Qatar și Emiratele Arabe Unite.

Depozitele europene au început sezonul de reumplere cu un grad de umplere de doar 28%, după o iarnă deosebit de rece, un nivel mai scăzut decât cel obișnuit pentru această perioadă a anului. În prezent, acestea sunt pline în proporție de 48%, potrivit GIE.

Prețurile gazelor în Europa au explodat după atacurile comune ale SUA și Israelului asupra Iranului de la sfârșitul lunii februarie, însă în ultimele săptămâni au rămas relativ stabile, chiar înainte ca Washingtonul și Teheranul să ajungă la un acord provizoriu de pace la începutul acestei luni.

Această situație a generat însă o altă problemă: prețurile de la huburile europene de gaze au scăzut prea mult pentru a mai atrage cargourile de GNL, provenite în principal din Statele Unite.

„Ne aflăm într-un moment critic al verii în ceea ce privește planurile Europei de refacere a stocurilor de gaze”, a declarat Natasha Fielding, analistă la Argus Media. „Deși acordul anunțat între SUA și Iran a împins prețurile gazelor în jos și a alimentat speranțele privind revenirea pe piață a unor volume importante de gaze din Golful Persic, cu cât oferta de GNL rămâne limitată mai mult timp, cu atât stocurile Europei la începutul iernii vor fi mai reduse și cu atât va crește riscul unor scumpiri puternice în sezonul rece.”

Prețul de referință al gazelor în Europa se tranzacționează în prezent în jurul valorii de 40 de euro/MWh, doar ușor peste nivelul de dinaintea izbucnirii războiului dintre SUA și Iran, pe 28 februarie, și se încadrează în intervalul normal pentru această perioadă a anului. Chiar și în primele săptămâni ale conflictului, când cotațiile au crescut puternic, acestea au rămas mult sub recordul de 342 euro/MWh atins după invazia Rusiei în Ucraina, în 2022.

Reumplerea depozitelor a început lent în aprilie, deoarece prețurile ridicate ale gazelor pentru livrare pe timpul verii au oferit puține stimulente companiilor pentru a cumpăra și stoca gaze.

Comisia Europeană a declarat duminică faptul că „nivelurile actuale ale stocurilor nu ridică îngrijorări imediate privind securitatea energetică”, adăugând că „un grad de umplere de 80% este suficient pentru a asigura aprovizionarea pe timpul iernii”.

Riscul unei noi crize a gazelor în Europa

Potrivit purtătorului de cuvânt al Comisiei, stocurile sunt în prezent cu aproximativ 10% sub media din perioada anterioară crizei energetice, însă cererea de gaze din UE a scăzut cu 17%.

Executivul european a recomandat statelor membre să umple depozitele până la 80%, sau chiar până la minimum 75%, pentru a reduce presiunea asupra prețurilor. În ultimii ani, obiectivul orientativ fusese de 90%.

„Avem nevoie de un nivel ridicat al stocurilor pentru a fi pregătiți pentru iarna următoare, însă vrem să facem acest lucru într-un mod care să nu ducă la creșteri de preț pe termen scurt”, a declarat vineri comisarul european pentru energie, Dan Jørgensen.

Situația stocurilor europene s-ar putea îmbunătăți dacă pe piața mondială va ajunge un nou val de livrări de GNL. Navele-cisternă din Qatar, care transportă gaze naturale lichefiate, au început să se îndrepte înapoi spre Golf aproape imediat după semnarea acordului preliminar de pace.

Premierul Qatarului, șeicul Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, a declarat în această săptămână că producția țării va reveni la niveluri normale în câteva săptămâni în toate instalațiile de GNL, cu excepția a două unități lovite de Iran în timpul conflictului.

Totuși, analiștii pun sub semnul întrebării viteza cu care volumele din Qatar vor reveni pe piață.

Dacă instalațiile neafectate din complexul Ras Laffan vor funcționa la capacitate maximă până la sfârșitul lunii iulie, depozitele europene ar putea încheia sezonul de reumplere la un grad de umplere de aproximativ 74%, estimează Samantha Dart, analist pentru mărfuri la Goldman Sachs. Dacă acest lucru se va întâmpla cu o lună mai târziu, Europa ar putea intra în iarnă cu depozitele umplute în proporție de doar 70%.

Transportul prin strâmtoarea Ormuz a întâmpinat un nou obstacol după ce o navă a fost lovită în această zonă joi. De asemenea, rămâne incert dacă fluxurile comerciale vor continua după expirarea prelungirii armistițiului de 60 de zile convenit de Washington și Teheran.

Acest context plasează Europa într-o poziție dificilă, avertizează analiștii. Potrivit Energy Aspects, investitorii speculativi pariază tot mai mult pe creșterea prețurilor în timpul iernii pe piețele futures și de opțiuni.

Tom Marzec-Manser, director pentru gaze și GNL în Europa la Wood Mackenzie, estimează că, deși prețurile gazelor ar putea continua să scadă în lunile următoare, pe măsură ce mai multe transporturi de GNL vor pleca din Golf, acestea vor reveni pe un trend ascendent odată cu apropierea iernii, ceea ce „va crea riscuri importante, în special în cazul unei ierni reci”, la începutul anului 2027.

În plus, planul Uniunii Europene de a interzice complet, de la 1 ianuarie, importurile de GNL din Rusia – care reprezintă în prezent aproximativ 14% din totalul importurilor europene de gaze naturale lichefiate – amplifică riscul unei crize a gazelor în timpul iernii europene.