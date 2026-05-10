Qatarul a reluat livrările de gaz lichefiat prin strâmtoarea Ormuz pentru prima dată de la începutul războiului

Călătoria navei Al Kharaitiyat oferă primele semne provizorii că fluxurile de energie ar putea fi reluate din Golful Persic. FOTO: Getty Images

Un petrolier care transporta gaze naturale lichefiate din Qatar pare să fi tranzitat strâmtoarea Ormuz, marcând primul export al țării în afara regiunii de la începutul războiului cu Iranul. Nava Al Kharaitiyat, care a fost încărcată la uzina de export Ras Laffan la începutul acestei luni, a ieșit din strâmtoare și se află în Golful Oman, arată datele de urmărire a navelor analizate de Bloomberg. Nava menționează Pakistanul ca următoare destinație, conform datelor.

Călătoria navei Al Kharaitiyat oferă primele semne provizorii că fluxurile de energie ar putea fi reluate din Golful Persic, care a fost în mare parte paralizat de la sfârșitul lunii februarie. Datele indică faptul că nava a folosit o rută nordică care acoperă coasta iraniană, o rută aprobată în prezent de Teheran.

Înainte de conflict, regiunea primea de obicei aproximativ trei transporturi de LNG pe zi. Deși acest singur tranzit este o evoluție notabilă, rămâne o fracțiune din nivelurile de export de dinainte de război.

Traversarea cu succes vine în urma mai multor încercări anterioare ale Qatarului de a transporta nave prin strâmtoare, toate acestea s-au încheiat cu petroliere care s-au întors din cauza preocupărilor legate de securitate.

Blocada efectivă a strâmtorii Ormuz de către forțele americane și iraniene a sufocat semnificativ aprovizionarea globală cu LNG, crescând prețurile și provocând penurii larg răspândite de energie în Asia.

Qatar este un jucător esențial pe această piață globală, producând aproape o cincime din aprovizionarea mondială cu LNG anul trecut. Deși cel puțin două petroliere de la Abu Dhabi National Oil Co. au traversat recent strâmtoarea, incapacitatea Qatarului de a transporta produse a fost un factor principal al perturbărilor de pe piața energiei.

Un vas militar din forțele navale britanice se îndreaptă spre Orientul Mijlociu pentru a fi pregătit să se alăture unei misiuni internaționale de protejare a navigației în strâmtoarea Ormuz, transmit sâmbătă AFP și dpa, citate de Agerpres.