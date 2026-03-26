Prețul gazelor în Europa s-ar putea tripla dacă livrările de GNL din Qatar rămân blocate trei luni

Perturbarea prelungită a aprovizionării cu gaz natural lichefiat (GNL) din Orientul Mijlociu ar putea duce la creșterea bruscă a prețurilor și ar putea readuce în memorie criza energetică din 2022, avertizează analiștii, în condițiile în care piața europeană a gazelor este din nou sub tensiune, scrie Euronews.

Prețul gazelor ar putea urca până la 155 de euro/MWh, triplându-se față de nivelul actual de aproximativ 50 de euro/MWh, dacă exporturile de GNL din Qatar sunt oprite timp de trei luni din cauza escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, conform unei analize publicate joi de Montel Analytics.

Oprirea transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz și redirecționarea tancurilor de GNL din Europa spre Asia au ridicat semne de întrebare cu privire la creșterea artificială a prețurilor și la securitatea viitoare a aprovizionării pe Vechiul Continent, țări precum Italia și Belgia resimțind cel mai puternic impactul întreruperii producției qatareze.

Înainte de invazia rusă a Ucrainei, de la sfârșitul lunii februarie 2022, prețurile gazelor naturale europene pe indicele de referință TTF – principalul indice de referință pentru prețurile angro ale gazelor naturale în Europa – se tranzacționau între 70 și 100 de euro/MWh în ianuarie și începutul lunii februarie.

Deși acest nivel reprezenta o creștere abruptă față de nivelurile de sub 25 de euro/MWh din finalul anului 2020, era cu mult sub escaladarea fără precedent de mai târziu, din 2022, când prețurile au depășit 300 de euro/MWh.

Cu vârful de preț de 345 de euro/MWh încă proaspăt în memorie, decidenții politici și traderii din UE urmăresc cu îngrijorare crescândă evoluțiile din Orientul Mijlociu.

Analiștii estimează că o oprire de trei luni ar elimina până la 21 de milioane de tone de GNL de pe piața globală, reducând nivelul stocurilor europene la ceea ce unii descriu drept „minime critice” în perspectiva verii.

La sfârșitul anului 2024 și începutul lui 2025, când instalațiile de stocare a gazelor din UE sunt umplute la obiectivul de 90-95%, acestea conțin aproximativ 100 de miliarde de metri cubi (bcm) de gaz natural.

Majoritatea țărilor UE se află în prezent sub media pe cinci ani a nivelurilor de stocare, Germania și Țările de Jos având cele mai epuizate rezerve, de aproximativ 4 miliarde, respectiv 5 miliarde de metri cubi, conform datelor Gas Infrastructure Europe (GIE).

Bulgaria și Portugalia se situează aproape de sau ușor peste nivelurile medii, arată datele GIE, în timp ce Austria, Franța, Ungaria și Spania se află moderat sub medie.

Comisia Europeană a susținut joi că UE-27 „nu se confruntă în prezent cu probleme de securitate a aprovizionării”.

Comisarul european pentru energie, Dan Jorgensen, a îndemnat țările UE, la 20 martie, să înceapă reumplerea rezervelor de gaze mai devreme decât de obicei, pentru a evita presiunea de ultim moment și vârfurile de preț.

Țările UE trebuie să mențină nivelul stocurilor de gaze la 90% până la 1 noiembrie al fiecărui an. Însă executivul european le-a transmis capitalelor să reducă obiectivul de stocare la 80% „în cazul unor condiții dificile”. Unele state membre pot reumple până la 75%, în timp ce excepțiile pot coborî până la 70%.

„În privința stocării, vom sprijini orice țară care activează flexibilitatea. Stocarea ar trebui să înceapă suficient de devreme pentru a evita o goană de ultim moment. Vom continua coordonarea cu statele membre și cu partenerii globali”, a declarat joi, în fața jurnaliștilor, purtătoarea de cuvânt a Comisiei, Anna-Kaisa Itkonen.

Cu toate acestea, miza crește considerabil dacă întreruperea se prelungește. Într-un astfel de scenariu, analiștii speculează că guvernele ar putea fi forțate să intervină, reintroducând eventual măsuri de raționalizare.

Scenariul unei perturbări de 6 luni

Consecințe și mai grave sunt luate în calcul. Dacă perturbarea se extinde la șase luni, experții avertizează asupra unei „strângeri de tip 2022 sau chiar mai grave”.

Previziunile de preț în acest caz variază considerabil, dar unii analiști anticipează medii în jurul a 160 de euro/MWh, cu vârfuri care ar putea depăși 200 de euro/MWh.

La aceste niveluri, capacitatea Europei de a-și reumple stocurile de gaze înaintea iernii ar fi serios compromisă, spun analiștii, reducerea cererii rămânând singura modalitate de a echilibra piața.

„Dacă tranzitul ar rămâne perturbat până la sfârșitul lunii august, nu ar mai exista o cale credibilă pentru ca stocurile de la sfârșitul lunii octombrie să depășească 82 de miliarde de metri cubi, chiar și cu prețuri de aproximativ 250 de euro/MWh pe parcursul verii”, a declarat Tom Purdie, analist senior GNL la Energy Aspects.