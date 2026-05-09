Marea Britanie a trimis un distrugător în Orientul Mijlociu pentru o posibilă misiune în strâmtoarea Ormuz

Un vas militar din forțele navale britanice se îndreaptă spre Orientul Mijlociu pentru a fi pregătit să se alăture unei misiuni internaționale de protejare a navigației în strâmtoarea Ormuz, transmit sâmbătă AFP și dpa, citate de Agerpres.

''Această pre-poziționare a HMS Dragon se înscrie într-o planificare riguroasă ce vizează să garanteze că Regatul Unit este pregătit, în cadrul unei coaliții multinaționale conduse în comun de Regatul Unit și Franța, pentru a securiza strâmtoarea, atunci când condițiile o vor permite'', a indicat Ministerul Apărării britanic.

O încetare a focului este în vigoare în regiune, deși vineri forțele americane au atacat două petroliere iraniene ce încercau să spargă blocada impusă de președintele SUA Donald Trump.

Misiunea propusă de premierul britanic Keir Starmer și președintele francez Emmanuel Macron va implica o coaliție de țări ce doresc să asigure libertatea navigației în strâmtoarea Ormuz, o rută vitală pentru transportul global de petrol și gaz.

Decizia de a muta HMS Dragon din Mediterana Orientală, unde apăra bazele militare britanice din Cipru, îi va permite acestui distrugător să contribuie la misiunea de apărare a strâmtorii Ormuz imediat după lansarea ei, a precizat un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării britanic.

Iranul poate rezista blocadei navale impuse de Donald Trump în strâmtoarea Ormuz mai multe luni de acum încolo, se arată într-un raport secret redactat pentru Casa Albă de Agenția Centrală de Informații (CIA) a SUA. În același timp, regimul de la Teheran dispune în continuare de un arsenal „substanțial” de rachete și drone, informează Washington Post.

Pe de altă parte, Casa Albă consideră că se apropie de un acord cu Iranul privind un memorandum de înțelegere de o pagină. Documentul ar urma să pună capăt războiului și să stabilească un cadru pentru negocieri mai ample privind programul nuclear iranian, scrie Axios, care citează doi oficiali americani și surse care cunosc stadiul discuțiilor.