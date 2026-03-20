Politico: Italia și Belgia pot pierde aprovizionarea cu gaze după bombardarea celei mai mari instalații de GNL din lume, din Qatar

Politico: Italia și Belgia pot pierde aprovizionarea cu gaze. Sursa foto: Getty Images

Qatarul a avertizat că va trebui să renunțe la contractele cu Italia și Belgia pentru livrarea de gaze naturale lichefiate, în urma unui atac masiv iranian asupra celei mai mari instalații de GNL din lume. Repararea daunelor aduse unei importante instalații de producție a gazelor ar putea dura cinci ani, a declarat directorul general al QatarEnergy, notează Politico.

Directorul general al QatarEnergy, Saad al-Kaabi, a declarat joi că va trebui să anuleze contractele pe termen lung de furnizare de gaze naturale lichefiate pentru o perioadă de până la cinci ani, după ce o rachetă balistică iraniană a distrus o parte semnificativă din capacitatea sa de producție din Golful Persic.

Compania de stat, care produce o cincime din GNL-ul mondial, a declarat că daunele ar putea afecta livrările către Italia, Belgia, Coreea de Sud și China.

"Acestea sunt contracte pe termen lung pe care trebuie să le declarăm forță majoră”, a declarat al-Kaabi.

Miercuri, Iranul a bombardat uzina de gaze Ras Laffan din Qatar. Atacul cu rachete balistice, care a urmat unui atac israelian asupra zăcământului de gaze South Pars al Iranului, a provocat „incendii de amploare și pagube suplimentare extinse”, a declarat QatarEnergy într-o postare pe X.

Atacurile au avariat două dintre cele 14 trenuri de gaze naturale lichefiate ale Qatarului și o instalație de transformare a gazelor în lichide, a anunțat joi QatarEnergy. Întreruperile vor elimina anual de pe piață aproximativ 12,8 milioane de tone de GNL, aproximativ 17% din capacitatea totală de export a Qatarului și aproximativ 3% din aprovizionarea globală, timp de aproximativ trei până la cinci ani.

Atacurile marchează o escaladare majoră a tensiunilor regionale. Instalația GNL din Qatar fusese deja deconectată în urma unui atac anterior cu drone, dar se așteaptă ca ultimele daune să prelungească semnificativ întreruperea.

Cum au reacţionat pieţele internaţionale

Piețele de gaze au reacționat brusc joi, contractele futures europene crescând cu până la 35%, ajungând la mai mult decât dublul nivelurilor de dinainte de conflict, subliniind riscul unui șoc prelungit al aprovizionării.

Întreruperea furnizării îi lasă pe principalii cumpărători din Europa și Asia să se lupte pentru a înlocui volumele pierdute, ridicând îngrijorări cu privire la securitatea energetică și la potențialul unei presiuni susținute asupra prețurilor, pe măsură ce concurența pentru încărcături alternative de GNL se intensifică.

Joi, ministrul german al Energiei, Katherina Reiche, minimalizase impactul războiului, declarând: „Ceea ce nu avem noi, în Europa, este un blocaj fizic”. Ea a insistat că aprovizionarea cu gaze a UE încă provine din Norvegia, SUA, Kazahstan și alte țări.

Însă Reiche a spus că, deși nu crede că situația actuală este la fel de gravă ca șocul din 2022 care a urmat invaziei Rusiei în Ucraina, „situația actuală ne provoacă, de asemenea, îngrijorare” și că este esențial ca Europa să continue „să monitorizeze această criză și să ia decizii atente”.

În 2022, Germania depindea de Rusia pentru mai mult de jumătate din gazele sale, dar acum se bazează pe Norvegia și Olanda pentru majoritatea, importând o parte din GNL din SUA. Nu este dependentă de GNL-ul qatarez.

Alte țări ale UE, inclusiv Polonia, Italia și Belgia, depind de această țară din Orientul Mijlociu pentru un procent mai mare din GNL-ul lor.