El Niño este amplificat la extrem, avertizează ONU în timp ce țările se pregătesc de impact: „Lumea a intrat într-o zonă periculoasă”

4 minute de citit Publicat la 10:29 03 Sep 2026 Modificat la 10:29 03 Sep 2026

Uraganul Genevieve în Oceanul Pacific, pe 27 iulie 2026. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images/ NASA/ NOAA

Lumea a intrat într-o „zonă periculoasă a fenomenelor meteorologice extreme”, pe măsură ce efectele fenomenului El Niño încep să fie resimțite la nivel global, a avertizat șeful ONU, António Guterres, potrivit BBC.

Organizația Meteorologică Mondială (OMM) a publicat cele mai recente date despre acest fenomen meteorologic natural, care ar putea fi cel mai puternic din ultimii peste 70 de ani și ar putea persista cel puțin până în februarie 2027.

El Niño modifică tiparele meteorologice din întreaga lume, împingând unele regiuni spre secetă, în timp ce altele se confruntă cu taifunuri mai puternice și inundații.

„El Niño devine supradimensionat sub ochii noștri”

Meteorologii spun, de asemenea, că El Niño va amplifica temperaturile în anumite zone, suprapunându-se peste încălzirea globală tot mai accentuată provocată de activitatea umană.

„El Niño devine supradimensionat sub ochii noștri. Știința nu lasă loc de îndoială: planeta se află în ape neexplorate, iar aceste ape se încălzesc”, a declarat Guterres.

BBC a discutat cu guverne și oameni de știință despre măsurile luate la nivel global pentru a reduce riscul de decese, strămutări ale populației și distrugeri ale mediului.

Sistemele de avertizare timpurie au fost consolidate, iar autoritățile au început să pregătească și să trimită din timp asistență medicală. Cu toate acestea, intensitatea acestui fenomen ridică îngrijorări serioase, în special în ceea ce privește grupurile vulnerabile.

„El Niño are potențialul de a da o lovitură masivă comunităților și economiilor din întreaga lume”

OMM – agenție a ONU – a anunțat că a inițiat o „mobilizare majoră” pentru a transmite cât mai multor comunități posibil prognozele privind fenomenele meteorologice extreme asociate cu El Niño.

Secretarul general al OMM, Celeste Saulo, a avertizat: „El Niño are potențialul de a da o lovitură masivă comunităților și economiilor din întreaga lume.”

El Niño este un fenomen meteorologic natural care se dezvoltă în Oceanul Pacific și este asociat cu modificarea tiparelor vânturilor. Acesta permite apei calde să se deplaseze spre est și eliberează căldură în atmosferă.

Temperaturile apei din centrul și estul Pacificului tropical au crescut puternic în ultimele luni – un semn clar al intensificării fenomenului El Niño.

Anomalii termice în oceane: Apele se încălzesc rapid

În principala regiune de monitorizare din Pacific, temperaturile de la suprafața apei au fost în ultimele săptămâni cu peste 2°C peste media obișnuită, ceea ce indică faptul că fenomenul se îndreaptă spre categoria „foarte puternic”.

Însă este de așteptat ca El Niño să depășească chiar și acest prag. Potrivit prognozelor, temperaturile lunare ale suprafeței mării ar putea ajunge cu aproape 4°C peste medie.

Acest lucru ar transforma fenomenul în cel mai puternic El Niño înregistrat cel puțin din 1950, posibil cu o diferență considerabilă.

Temperaturile sunt și mai neobișnuite sub suprafața Pacificului – în unele zone fiind cu peste 8°C peste medie.

Temperaturi ale apei peste valorile normale sunt așteptate și în alte regiuni ale lumii, inclusiv în Oceanul Indian, Atlanticul tropical și în apropierea unor zone de coastă din Australia.

„Sudul Australiei este lovit din plin”

Având în vedere biodiversitatea marină bogată, schimbările temperaturii oceanului reprezintă un motiv de îngrijorare deosebită pentru Australia.

Țara s-a confruntat în ultimii ani cu valuri de căldură marină, alimentate de schimbările climatice.

El Niño este un fenomen natural, însă tinde să aducă exact tipul de căldură extremă care contribuie și la producerea acestor dezastre, a declarat pentru BBC Dr. Alistair Hobday, cercetător principal în cadrul agenției științifice a Australiei.

În acest an, prognozele privind valurile de căldură marină indică faptul că Marea Barieră de Corali va fi ferită de cele mai severe condiții, oferindu-le coralilor de acolo mai mult timp pentru a se recupera.

„Însă sudul Australiei este lovit din plin”, a spus Hobday.

Ultima dată când un val de căldură marină a lovit Australia de Sud și Tasmania, au fost raportate pinguini înfometați, mortalitate masivă în rândul peștilor, proliferări de alge care au sufocat ecosistemele și invazii de meduze.

Australia a introdus recent sisteme de avertizare timpurie pentru crizele marine. Acestea oferă timp pentru acordarea unor ajutoare financiare industriei pescuitului, relocarea unor specii importante și intensificarea monitorizării recifelor de corali.

Însă acest fenomen se conturează drept unul fără precedent, iar Hobday recunoaște că este foarte îngrijorat.

Reducerea precipitațiilor aduce secetă și perturbări ale comerțului

Deși efectele asupra vremii globale sunt probabil să fie resimțite până în 2027, OMM se așteaptă la schimbări semnificative ale tiparelor de precipitații în următoarele luni.

Condiții mai uscate decât în mod normal sunt prognozate în zone extinse din Asia de Sud-Est, America Centrală și nordul Americii de Sud, ceea ce crește riscul de secetă și incendii de vegetație.

Joi, numărul navelor care traversează Canalul Panama va fi redus cu peste 10%, în anticiparea unor precipitații mai scăzute.

Aproximativ 14.000 de nave folosesc anual această cale navigabilă artificială. Pe lângă faptul că reprezintă o rută crucială pentru comerțul mondial, Canalul Panama este și o sursă importantă de venituri pentru Panama, generând aproximativ 3 miliarde de dolari (2,2 miliarde de lire sterline) pe an.

Incendii de vegetație devastatoare

Indonezia se grăbește să țină sub control incendiile de vegetație care au ars peste 107.000 de hectare de teren la nivel național în acest sezon secetos. La fel ca în alte zone din Asia de Sud-Est, țara se confruntă în acest an cu un sezon mai lung.

Un locuitor din Kalimantanul Central a declarat pentru BBC News Indonesia că incendiile de vegetație se manifestă „de mai bine de o lună”.

„Fumul a devenit destul de dens. Când ieșim afară, încep să ne usture ochii. Mirosul de fum este, de asemenea, foarte puternic”, a declarat Darwin Romy.

Autoritățile au anunțat că trimit avioane pentru însămânțarea norilor, cu scopul de a provoca ploi care să stingă aceste incendii, iar guvernul a promis resurse pentru limitarea focarelor și a arestat zeci de persoane suspectate că au folosit focul pentru a curăța terenurile.