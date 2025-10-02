Oamenii sunt uimiți de cât de mult a nins: „2 octombrie 2025”. Imagini cu prima zăpadă din zona de munte

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

A venit iarna în România încă de la început de octombrie. În multe zone montane ninge viscolit la această oră, iar drumarii încearcă să cureţe zăpada depusă pe şosele. Circulaţia este oprită, în acest moment, pe Transalpina, între Rânca şi Obârşia Lotrului, după ce, marţi, acelaşi sector a fost închis din cauza gheţii. Cel mai gros strat de zăpadă de până acum a fost înregistrat la staţia meteo Vârful Omu, cu o grosime de 12 centimetri.

Pe rețelele sociale au apărut deja imagini cu ninsorile puternice. Mulți au reacționat uimiți la apariția zăpezii. „2 octombrie 2025”, a spus un bărbat care a filmat stratul gros de zăpadă care s-a așternut la Schitul Stânișoara.

Datele ANM arată că, la ora 9, stratul de zăpadă era de 12 cm grosime la stația meteo Vârful Omu, 11 cm grosime la Bâlea Lac și Ceahlău-Toaca și 10 cm la Călimani. La peste 1.300 metri altitudine, la Fundata, erau 4 cm grosime, iar la Penteleu și Iezer erau 3 cm strat de zăpadă.

Joi dimineață, minimele au fost sub -5 grade Celsius la peste 2.000 de metri altitudine, iar în toată ţara temperaturile au atins cel mult 10 grade Celsius.