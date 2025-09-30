Ninge puternic la munte. Transfăgărăşanul şi Bâlea Lac, acoperite de zăpadă. Temperaturile au scăzut până la minus 3 grade Celsius

Termometrele au coborât până la minus 3 grade Celsius. Foto: Captură Antena 3 CNN

E iarnă în toată regula la munte. Finalul lunii septembrie a adus zăpadă și temperaturi negative în zonele montane înalte. În zona Capra, pe Transfăgărăşan, ninge încă de luni, iar stratul de zăpadă are deja câţiva centimetri. Şi Bâlea Lac a fost acoperit de zăpadă, iar pe crestele munţilor zăpada măsoară 10 centimetri.

Termometrele au coborât până la minus 3 grade Celsius. Stratul de zăpadă măsoară câțiva centimetri, dar este suficient cât să reprezinte un pericol pentru iubitorii de trasee montane.

Zăpada s-a depus și pe mai multe porțiuni din șoseaua Transfăgărășan, unde se intervine pentru deszăpezire. Asfaltul este acoperit cu zăpadă, mai ales în apropierea tunelului care face legătura între județele Argeș și Sibiu.

"În ultimele 12 ore, în Munții Făgăraș s-a depus un strat de zăpadă de aproximativ 10-12 centimetri. Deși nu este mult, poate influența condițiile de pe traseu, în special la altitudini înalte. Rugăm turiștii să fie echipați corespunzător sezonului rece", a avertizat Cornel Voicu, Salvamont Argeș.

La Bâlea Lac, stratul de zăpadă măsoară 5 centimetri.

România va resimți o schimbarea bruscă de temperatură. Maximele nu vor mai trece de 12 grade Celsius, minimele pot coborî până la 0 grad sau chiar sub acest prag în zonele depresionare, iar la altitudini mari va continua să ningă abundent.

Meteorologii anunță ploi abundente, temperaturi scăzute și ninsori în următoarele zile. Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a precizat, luni, la Antena 3 CNN, că va ninge în special la munte, unde stratul de zăpadă ar putea ajunge la 5-10 centimetri, iar în restul țării va ploua.