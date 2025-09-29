Cum va fi vremea în București. Șefa ANM: „Cel mult 7 grade noaptea și dimineața”

Cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua, iar vântul va sufla slab până la moderat. Foto: Getty Images

Meteorologii au emis, luni, o prognoză specială pentru București. Vremea se va răci treptat începând de astăzi, cu o maximă a zilei care nu va depăși 18 grade. Nopțile și diminețile vor fi, de asemenea, deosebit de reci. Directoarea Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) a spus la Antena 3 CNN că temperaturile în București vor coborî și mai mult odată cu prima zi a lunii octombrie.

„În București este o vreme în răcire. Astăzi contăm pe o maximă în jurul a 16, 17 grade Celsius. Mâine, 19 grade. Însă luna octombrie va debuta cu o maximă mai coborâtă, 16 grade, și, de asemenea, minimele pe parcursul nopților și dimineților vor fi și ele destul de coborâte, cel mult 6,7 grade”, a spus șefa ANM, Elena Mateescu, la Antena 3 CNN.

În intervalul 29 septembrie, ora 10:00 - 02 octombrie, ora 10:00, municipiul București se va afla sub incidența unei informări meteorologice ce vizează vremea rece.

Vremea se va răci începând de luni. Cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 16...18 grade și cea minimă de 8...9 grade.

Vremea se va menține rece și marți și miercuri. Cerul va fi temporar noros, iar ziua vor mai fi condiții ca trecător să plouă slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 19 grade și cea minimă va fi de 6...8 grade.

În ultima zi a prognozei, joi, vremea va fi tot rece. Cerul va fi temporar noros, iar condițiile de ploaie vor fi mai ridicate spre sfârșitul intervalului. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 16...18 grade și cea minimă de 7...8 grade.

Meteorologii au emis și o informare de vreme severă pentru următoarele patru zile, valabilă în toată țara. Ninge abundent în mai multe zone din țară, la altitudini mari, iar temperaturile continuă să scadă în toată România.

„O vreme rece, având în vedere perioada din calendar, chiar și pentru un final de lună septembrie, început de octombrie. Vorbim astăzi și mâini de temperaturi, care la nivelul întregii țări, se vor situa între 10 până la 18,19 grade Celsius maxim.

Iar începând de miercuri, când va debuta cea de-a doua lună de toamnă, chiar valori mai coborâte, 7...18 grade, cu minime destul de coborâte pe parcursul nopților și dimineților. Vorbim de valori care nu vor mai depăși 7,8 grade, ca în depresiune acestea să fie chiar negative, semn că masa de aer rece va fi persistentă și va determina temperaturi temperaturi foarte scăzute pentru această perioadă.

Vorbim de precipitații în cea mai mare parte a țării. Pentru zonele mai joase de relief, o vreme autentică de toamnă, pentru zonele montane, acolo unde vor predomina ninsorile, o vreme de iarnă”, a explicat Elena Mateescu la Antena 3 CNN.