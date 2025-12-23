Urmează o lună mai rece decât ar fi normal. ANM a emis prognoza până pe 19 ianuarie

1 minut de citit Publicat la 09:18 23 Dec 2025 Modificat la 09:18 23 Dec 2025

ANM a emis prognoza până pe 19 ianuarie. Foto: Hepta

Administrația Națională de Meteorologie a emis, marți, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 22 decembrie - 19 ianuarie. Pe tot parcursul perioadei sunt anunțate temperaturi mai coborâte decât cele normale pentru data din calendar.

Săptămâna 22.12.2025 – 29.12.2025

Valorile termice se vor situa în general în jurul celor specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, posibil ușor mai coborâte, local, în regiunile extracarpatice, dar și ușor mai ridicate în cele intracarpatice.

Regimul pluviometric va fi excedentar în extremitatea de sud-vest a teritoriului, dar și deficitar în regiunile intracarpatice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal pentru acest interval.

Săptămâna 29.12.2025 – 05.01.2026

Temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Săptămâna 05.01.2026 – 12.01.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi ușor excedentar în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 12.01.2026 – 19.01.2026

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână în zonele montane și în extremitatea de sud-est a țării, iar în rest se vor situa ușor sub mediile multianuale.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.