Ninge abundent în mai multe zone: Stratul de zăpadă ajunge la 10 cm. Temperaturile scad și mai mult și se anunță ploi în toată țara

Ninge abundent în mai multe zone din țară, la altitudini mari. Foto: Captură Roxy-world.ro

Ninge abundent în mai multe zone din țară, la altitudini mari, iar temperaturile continuă să scadă în toată România. Meteorologii au emis și o informare de vreme severă pentru următoarele patru zile.

În intervalul 29 septembrie, ora 10:00 - 2 octombrie, ora 10:00 se anunță vreme rece, ploi moderate cantitativ, predominant ninsori la altitudini de peste 1700 m.

Vremea va fi rece, cu temperaturi maxime cuprinse în general între 11 și 20 de grade și minime între 1 și 10 grade, cu valori mai coborâte în depresiuni. Temporar va ploua în cea mai mare parte a țării, iar în estul Transilvaniei și în jumătatea nordică a Moldovei local se vor acumula cantități de apă de 20...25 l/mp.

La munte, la altitudini mai mari de 1700 m, vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă, în medie de 5...10 cm.

Florinela Georgescu, director de prognoză ANM: Ne așteaptă o săptămână cu temperaturi mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă. În mod obișnuit, maximele ar fi trebuit să se încadreze între 13 și 20 de grade, iar minimele între 3 și 13 grade. În zilele următoare, maximele vor fi tot între 11 și 20 de grade, dar cele mai frecvente valori se vor situa la 14-15 grade. Minimele nocturne vor varia între 1 și 10 grade.

În nopțile cu cer senin, este posibil ca temperaturile să scadă sub 0 grade în zonele depresionare. Cel mai probabil, acest lucru se va întâmpla miercuri dimineață, când în multe regiuni temperaturile se vor situa sub 6-8 grade. De asemenea, în următoarele zile vor apărea ploi temporare în majoritatea regiunilor. În estul Transilvaniei și nordul Moldovei se pot acumula cantități mai însemnate de apă, de 20-25 l/m², pe fondul unei vremi reci și cu precipitații.

La munte, în special la altitudini mai mari de 1.700 m, vor predomina ninsorile. Se va depune un strat de zăpadă, chiar dacă nu foarte consistent. Totuși, pentru final de septembrie, 5-10 cm de zăpadă reprezintă o situație ieșită din comun.

În a doua parte a săptămânii, temperaturile vor continua să scadă. În jumătatea de sud a țării sunt așteptate precipitații mai abundente, ceea ce în zona montană, în special în Carpații Meridionali și de Curbură, ar putea duce la formarea unui strat de zăpadă mai consistent. Practic, vom avea parte de o vreme specifică celei de-a doua jumătăți a toamnei, mult mai rece decât ar fi firesc pentru luna septembrie.