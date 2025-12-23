Avertizare imediată de la ANM: A fost emis un cod galben de ceață valabil în 7 județe. Care sunt localităţile afectate

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis marţi dimineaţa mai multe atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă, valabile în orele următoare în zone din şapte judeţe. Poliţiştii îi sfătuiesc pe şoferi să circule cu prudență, întrucât din cauza ceții, pe unele drumuri, vizibilitatea va fi redusă, local, sub 200 m și, izolat, sub 50 m. În plus, vremea se răceşte din ce în ce mai mult în multe regiuni din România, iar în unele oraşe, inclusiv, în Bucureşti, sunt aşteptate ninsori în zilele care urmează.

Lista judeţelor afectate de codul galben de ceaţă

Potrivit meteorologilor, până la ora 11:00, în localităţi din Constanţa, Cluj, Covasna, Braşov, Mureş, Sibiu şi Suceava va fi ceaţă care determină vizibilitate redusă, local sub 200 m şi izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcţie de condiţiile locale, formarea gheţuşului sau chiciurei.

Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maximum 6 ore. Astfel, nu este exclus ca avertizările nowcasting Cod galben de ceaţă să fie extinse. Oficialii de la ANM au mai anunţat marţi că urmează o lună mai rece decât ar fi normal – a fost emisă prognoza până pe 19 ianuarie.

în zona joasă a județului Suceava, respectiv zona localităților: Suceava, Fălticeni, Rădăuți, Cajvana, Vicovu de Sus, Dolhasca, Siret, Liteni, Marginea, Salcea, Dumbrăveni, Cornu Luncii, Udești, Arbore, Mălini, Șcheia, Verești, Preutești, Bosanci, Baia, Zvoriștea, Todirești, Vicovu de Jos, Păltinoasa, Frătăuții Noi, Dărmănești, Forăști, Milișăuți, Frătăuții Vechi, Fântânele, Grănicești, Râșca, Boroaia, Ipotești, Vadu Moldovei, Volovăț, Rădășeni, Horodnic de Sus, Dornești, Cacica, Dolhești, Moara, Horodniceni, Satu Mare, Adâncata, Vulturești, Bogdănești, Bilca, Mitocu Dragomirnei, Hânțești, Pătrăuți, Stroiești, Bălcăuți, Iaslovăț, Zamostea, Siminicea, Voitinel, Grămești, Pârteștii de Jos, Calafindești, Drăgoiești, Drăgușeni, Gălănești, Botoșana, Horodnic de Jos, Berchisesti, Bunești, Ilișești, Fântâna Mare, Mușenița, Comănești, Hârtop, Poieni-Solca, Șerbăuți, Ciprian Porumbescu, Burla, Bălăceana;

Județul Suceava: Vatra Dornei, Șaru Dornei, Dorna Candrenilor, Pojorâta, Dorna-Arini, Iacobeni, Panaci, Poiana Stampei, Coșna;

– Se vor semnala: Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau chiciurei.

în zona depresionară a județului Covasna, respectiv zona localităților: Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc, Covasna, Baraolt, Zagon, Zăbala, Ozun, Sânzieni, Ghelința, Brăduț, Bățani, Cernat, Brețcu, Turia, Ojdula, Catalina, Boroșneu Mare, Bodoc, Ghidfalău, Belin, Dobârlău, Reci, Lemnia, Valea Crișului, Vârghiș, Ilieni, Poian, Aita Mare, Chichiș, Brateș, Mereni, Malnaș, Moacșa, Arcuș, Valea Mare, Estelnic, Dalnic;

în zona depresionară a județului Braşov, respectiv zona localităților: Brașov, Săcele, Zărnești, Codlea, Râșnov, Prejmer, Predeal, Tărlungeni, Feldioara, Bran, Ghimbav, Dumbrăvița, Hărman, Bod, Vulcan, Hălchiu, Cristian, Teliu, Sânpetru, Budila, Apața, Măieruș, Crizbav, Ormeniș;

județul Braşov: Victoria, Recea, Voila, Viștea, Ucea, Lisa, Beclean, Sâmbăta de Sus, Drăguș;

județul Mureş: Târgu Mureș, Târnăveni, Luduș, Iernut, Sarmașu, Ungheni, Band, Sâncraiu de Mureș, Adămuș, Pănet, Gornești, Cristești, Ceuașu de Câmpie, Brâncovenești, Mica, Deda, Reghin, Batoș, Gănești, Glodeni, Râciu, Sânpaul, Sântana de Mureș, Zau de Câmpie, Valea Largă, Aluniș, Sânpetru de Câmpie, Lunca, Chețani, Gheorghe Doja, Petelea, Solovăstru, Breaza, Miheșu de Câmpie, Vătava, Sânger, Ogra, Rușii-Munți, Suseni, Cuci, Iclănzel, Voivodeni, Ideciu de Jos, Șăulia, Cucerdea, Bogata, Fărăgău, Pogăceaua, Șincai, Ațintiș, Grebenișu de Câmpie, Mădăraș, Crăiești, Băla, Bichiș, Tăureni, Papiu Ilarian, Cozma;

zona joasă a județului Sibiu, respectiv zona localităților: Sibiu, Mediaș, Cisnădie, Avrig, Agnita, Dumbrăveni, Tălmaciu, Săliște, Rășinari, Copșa Mică, Șeica Mare, Șelimbăr, Roșia, Ocna Sibiului, Miercurea Sibiului, Axente Sever, Bazna, Slimnic, Gura Râului, Racovița, Loamneș, Porumbacu de Jos, Orlat, Laslea, Dârlos, Cristian, Șura Mare, Turnu Roșu, Arpașu de Jos, Târnava, Moșna, Biertan, Brateiu, Sadu, Micăsasa, Păuca, Blăjel, Nocrich, Iacobeni, Bârghiș, Alma, Vurpăr, Șura Mică, Hoghilag, Boița, Valea Viilor, Tilișca, Șeica Mică, Alțina, Poplaca, Apoldu de Jos, Ațel, Brădeni, Chirpăr, Merghindeal, Cârțișoara, Cârța, Mihăileni, Ludoș, Bruiu, Marpod;

– Se vor semnala: Local ceață, ce determină vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m, ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului.

în următoarele localităţi din județul Cluj: Turda, Câmpia Turzii, Viișoara, Mihai Viteazu, Tritenii de Jos, Ceanu Mare, Luna, Moldovenești, Călărași;

–Se vor semnala: Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului.

în următoarele zone din jdețul Constanţa: Medgidia, Cernavodă, Murfatlar, Mihail Kogălniceanu, Cobadin, Ostrov, Negru Vodă, Băneasa, Nicolae Bălcescu, Mircea Vodă, Castelu, Poarta Albă, Rasova, Lipnița, Peștera, Chirnogeni, Independența, Oltina, Aliman, Ciocârlia, Amzacea, Cuza Voda, Deleni, Adamclisi, Saligny, Dobromir, Mereni, Seimeni, Ion Corvin, Topalu, Bărăganu, Tortoman, Cerchezu, Siliștea, Dumbrăveni;

– Se vor semnala: Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.