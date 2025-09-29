Un vortex polar lovește Europa. România va simți din plin efectele: Ninsori abundente și temperaturi neobișnuit de mici

Un val de aer polar lovește Europa. România va simți din plin efectele. Foto: Getty Images

Europa Centrală și de Est se pregătește pentru primul val de frig semnificativ al acestei toamne, cu temperaturi cu până la 15 grade mai scăzute decât normalul perioadei, vânturi puternice și ninsori la munte. România va resimți și ea schimbarea bruscă: maximele nu vor mai trece de 12 °C, minimele pot coborî până la 0 °C sau chiar sub acest prag în zonele depresionare, iar la altitudini mari va continua să ningă abundent.

România intră, odată cu începutul lunii octombrie, în cel mai puternic val de frig de până acum al toamnei 2025. Temperaturile vor coborî cu mult sub normalul perioadei, maximele urmând să se situeze frecvent între 8 și 12 °C, iar minimele vor ajunge la 0 °C sau chiar sub acest prag în zonele depresionare. La munte sunt prognozate ninsori, mai ales în Carpații Orientali și Meridionali, în timp ce bruma și înghețul timpuriu sunt foarte probabile în est și centru.

Frigul nu afectează doar România, ci întreaga Europă Centrală și de Est, potrivit Severe Weather. Un blocaj atmosferic puternic deasupra nordului continentului împinge mase de aer rece dinspre Rusia către vest și sud. Rezultatul: o invazie polară care se extinde din estul Europei spre Balcani, Alpi și Marea Mediterană.

Frigul nu afectează doar România, ci întreaga Europă Centrală și de Est. Foto: severe-weather.eu

Scăderea de temperatură va fi bruscă și accentuată

De joi și până sâmbătă, valorile vor fi cu 8–12 °C mai mici decât mediile climatologice, iar în unele regiuni diferența va trece de 15 °C. Este cel mai intens episod rece de până acum în această toamnă.

Țările cele mai afectate vor fi Germania, Polonia, Austria, Slovacia, Ungaria, Cehia, Croația, Slovenia și statele balcanice. Minimele vor atinge sau chiar vor coborî sub 0 °C, ceea ce înseamnă primele brume și înghețuri extinse. În zonele montane înalte, cum sunt Alpii sau masivele din Bosnia și Muntenegru, temperaturile vor scădea până la –6 °C, iar la peste 2.500 m altitudine se așteaptă chiar –10 °C.

Diferențele mari de presiune dintre Balcani și Mediterana vor genera vânturi de tip Bora, cu rafale de peste 120 km/h pe coasta Adriaticii și în sudul Italiei. Vântul puternic va amplifica senzația de frig, cu temperaturi resimțite de –10 °C.

Unde va ninge

În Balcanii de vest, stratul de zăpadă ar putea ajunge la 50 cm în doar câteva zile, iar ninsoare este posibilă și în Alpi și în Carpați. În România, precipitațiile mixte și ninsorile vor apărea la altitudini mari, mai ales în Carpații Meridionali și Orientali.

Meteorologii subliniază că valul rece este neobișnuit de intens pentru începutul lui octombrie, cu temperaturi care, în unele regiuni, nu au mai fost atât de scăzute de zeci de ani în această perioadă. Totuși, scenariile pentru săptămâna viitoare arată că frigul ar putea fi urmat de o încălzire rapidă, pe măsură ce circulația atlantică revine și aduce din nou aer cald peste continent.

Până atunci însă, România și mare parte din Europa se confruntă cu un episod de toamnă autentică: frig, vânt puternic, brumă și primele ninsori consistente ale sezonului.