Circulaţia pe Transalpina a fost închisă din nou din cauza ninsorilor. Viscolul a format şi gheaţă

1 minut de citit Publicat la 09:32 02 Oct 2025 Modificat la 09:33 02 Oct 2025

Poliţia a anunţat că a oprit circulaţia pe un tronson de pe Transalpina, din cauza ninsorilor. Viscolul a format şi gheaţă. Sursa foto: captură video

Inspectoratul General al Poliției Române a transmis că, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, începând de joi, 02 octombrie, ora 09.00, circulația rutieră este oprită temporar pe DN 67C (Transalpina), pe tronsonul kilometric 34+800 metri - 59+800 metri, între localitățile Rânca (județul Gorj) și Obârșia Lotrului (județul Vâlcea).

Reluarea traficului va fi posibilă în funcție de ameliorarea efectelor manifestărilor meteorologice. Pe porţiunea de drum amintită au fost ninsori abundente, iar viscolul a format şi gheaţă.

Reamintim că autorităţile au închis şi marţi tronsonul Rânca - Obârşia Lotrului de pe Transalpina din cauza gheţii formate pe şosea. Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova a decis închiderea tronsonului până miercuri, 1 octombrie, ora 09:00.

De altfel, specialiștii hidrologi avertizează că în perioada 2 octombrie, ora 16:00 - 4 octombrie, ora 24:00 se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri importante de debite și niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menționate.

Codul galben vizează râuri din bazinele hidrografice: Mureș, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, afluenții mici ai Dunării din zona de sud-vest, Desnățui, Jiu, Olt, Călmățui, Vedea, Argeș, Ialomița, Buzău, Râmnicu Sărat, Putna, precum și râurile din Dobrogea.

De asemenea, în intervalul 3 octombrie, ora 06:00 - 4 octombrie, ora 12:00, mai multe cursuri de apă din Oltenia și sudul țării se vor afla sub avertizare hidrologică de cod portocaliu, cu risc de viituri majore și posibile depășiri ale cotelor de apărare.