Avalanșă de coduri de vreme extremă în România: furtuni puternice, ninsoare și viscol. Măsurile anunțate de autorități

Ciclonul de aer polar care se află încă deasupra României aduce vreme extremă. Foto: Getty Images

Meteorologii au emis trei avertizări Cod Portocaliu de ploi, ninsori şi vânt puternic. Două dintre ele, cea de ploi şi cea de ninsori, sunt valabile începând cu ora 10.00. Va ploua abundent, mai ales, în zona Olteniei. De la ora 20.00 intră în vigoare avertizarea Cod Portocaliu de vânt foarte puternic în S-E ţării.

Începând de joi, 2 octombrie, și până sâmbătă, 4 octombrie, România va fi afectată de fenomene meteo severe. Meteorologii anunță o răcire accentuată a vremii, cu temperaturi maxime între 7 și 17 grade și minime care pot coborî până la zero grade în anumite zone și chiar în depresiuni.

Joi, odată cu venirea serii, vântul se înteţeşte, iar rafalele ar putea ajunge şi la 84 km/h. Capitala se va afla sub un astfel de cod, de la ora 20.00 până vineri dimineaţă, la ora 10.00, atunci când ar trebui să expire şi celelalte avertizări.

În zona Olteniei, ploile vor fi abundente şi se vor extinde către regiunile sudice şi centrale ale ţării. Iar în zonele montate şi cele sud-vestice, vor fi mai ales ninsori.

Cum va fi vremea în Bucureşti

Joi dimineaţă, în Capitală, era foarte frig. A plouat câteva ore la rând, iar vântul a bătut cu putere. Pentru Bucureşti și județul Ilfov, ANM a emis prognoze speciale: joi, între orele 10:00 și 20:00, este cod galben de vânt, iar de joi seara până vineri dimineața, va fi cod portocaliu cu intensificări puternice ale vântului.

În acest context, Primăria Capitalei a luat mai multe măsuri menite să protejeze populația, măsuri care includ, între altele, verificarea șantierelor și panourilor publicitare.

Ce măsuri au luat autoritățile în zonele afectate

„În urma avertizării meteorologice de Cod Portocaliu, care anunță vijelii și rafale puternice de vânt în București, Primăria Capitalei, conform Hotărârii Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, a dispus următoarele măsuri pentru protejarea cetățenilor:

Verificarea șantierelor și panourilor publicitare - Poliția Locală inspectează șantierele pentru a asigura securizarea utilajelor și verifică stabilitatea structurilor şi a panourilor publicitare, aflate pe domeniul public.

Verificarea semafoarelor - Echipele Administrației Străzilor București sunt mobilizate pentru a verifica funcționarea și stabilitatea semafoarelor din oraș.

Intervenții în parcuri - Angajații Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București (ALPAB) sunt pregătiți să intervină pentru gestionarea arborilor afectați de vijelie în parcurile administrate.

Securizarea șantierelor - Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, Administrația Străzilor București, Apa Nova și Termoenergetica asigură securizarea șantierelor proprii și au echipe pregătite pentru a remedia rapid eventualele defecțiuni.

Număr de urgență pentru sesizări.

Vremea la munte

În zona de munte, vântul bate cu putere, temperaturile sunt scăzute, iar la altitudini mari, ninge. Specialiștii hidrologi avertizează că în perioada 2 octombrie, ora 16:00 - 4 octombrie, ora 24:00 se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri importante de debite și niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menționate.

Codul galben vizează râuri din bazinele hidrografice: Mureș, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, afluenții mici ai Dunării din zona de sud-vest, Desnățui, Jiu, Olt, Călmățui, Vedea, Argeș, Ialomița, Buzău, Râmnicu Sărat, Putna, precum și râurile din Dobrogea. De asemenea, în intervalul 3 octombrie, ora 06:00 - 4 octombrie, ora 12:00, mai multe cursuri de apă din Oltenia și sudul țării se vor afla sub avertizare hidrologică de cod portocaliu, cu risc de viituri majore și posibile depășiri ale cotelor de apărare.

"Convocarea CMSU are rolul de a asigura coordonarea măsurilor preventive și mobilizarea instituțiilor responsabile pentru protejarea populației și a bunurilor. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor face apel la autoritățile locale să urmărească permanent evoluția prognozelor și la cetățeni să manifeste prudență, să evite deplasările inutile și să respecte recomandările transmise oficial", se precizează în comunicatul ministerului Mediului.