Primele coduri de ninsori abundente și viscol: Avertizări de vreme rea în jumătate de țară. HARTA zonelor afectate

2 minute de citit Publicat la 10:10 01 Oct 2025 Modificat la 10:17 01 Oct 2025

Ciclonul de aer polar care se află încă deasupra României aduce vreme extremă. Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie a emis, miercuri, primele avertizări de viscol și ninsori abundente, valabile în zona de munte a mai multor județe. De asemenea, intră în vigoare mai multe coduri galbene și portocalii de ploi torențiale și vânt puternic. Specialiștii ANM anunță că vremea va fi deosebit de rece în cea mai mare parte a țării în următoarele zile.

Informare de vreme rea: frig, ploi torențiale, ninsori și viscol

Interval de valabilitate: 2 octombrie, ora 10 – 4 octombrie, ora 20

Fenomene vizate: vreme deosebit de rece, ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1500 m

În intervalul menționat, vremea va fi deosebit de rece în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime cuprinse între 7 și 17 grade și minime între 0 și 10 grade, mai coborâte în estul Transilvaniei. Din dimineața zilei de joi (2 octombrie) aria ploilor se va extinde treptat dinspre sud-vest, în întreaga țară. Se vor acumula cantități importante de apă, de 25...50 l/mp, iar în regiunile sudice de peste 70...90 l/mp. La munte vor fi precipitații mixte, iar la altitudini de peste 1500 m va ninge temporar viscolit și se va depune strat de zăpadă. Temporar, vântul va avea intensificări în sud, în est, la munte și izolat în rest, cu viteze, în general, de

45...55 km/h, iar în Muntenia și Dobrogea de peste 60...70 km/h.

Cod galben de ploi

Interval de valabilitate: 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 10

Fenomene vizate: ploi însemnate cantitativ

În intervalul menționat vor fi ploi însemnate cantitativ în vestul Munteniei și sudul Banatului. Cantitățile de apă vor fi de 25...35 l/mp și local de 40...50 l/mp.

Cod portocaliu de ploi torențiale

Interval de valabilitate: 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 10

Fenomene vizate: ploi importante cantitativ

Zone afectate: județele Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea și Gorj

În județele Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea și Gorj va ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 50...70 l/mp.

Cod galben de vânt

Interval de valabilitate: 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 10

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: conform textului

Vântul va prezenta intensificări în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei și în sudul Moldovei cu viteze de 50...70 km/h.

Cod portocaliu de vânt puternic

Interval de valabilitate: 2 octombrie, ora 20 – 3 octombrie, ora 10

Fenomene vizate: intensificări puternice ale vântului

Zone afectate: Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov, municipiul București și în zona de litoral a județului Constanța

În județele Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov, în municipiul București și în zona de litoral a județului Constanța, vântul va avea intensificări puternice și susținute cu rafale de 70...85 km/h.

Cod galben de ninsori și viscol

Interval de valabilitate: 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 10

Zone afectate și fenomene vizate: în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1500 m, ninsori temporar viscolite și strat de zăpadă

În Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1500 m va ninge temporar viscolit și se va depune strat de zăpadă (10...20 cm).

Cod portocaliu de ninsori

Interval de valabilitate: 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 10

Fenomene vizate: ninsori abundente și strat consistent de zăpadă la altitudini de peste 1500 m

Zone afectate: zona de munte a județelor Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba și Sibiu

În zona de munte a județelor Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba și Sibiu, la altitudini de peste 1600 m, va ninge abundent și se va depune strat consistent de zăpadă de 30...40 cm.