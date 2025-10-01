Bucureștiul este sub cod portocaliu de vijelii de joi, iar Primăria a intrat în alertă. Sunt verificate chiar și panourile publicitare

1 minut de citit Publicat la 17:52 01 Oct 2025 Modificat la 17:57 01 Oct 2025

Bucureștiul este sub cod portocaliu de vijelii de joi FOTO: Inquam Photos / Mălina Norocea

Bucureștiul se va afla sub avertizare cu cod portocaliu de vijelii în intervalul 2 octombrie, ora 20:00, până în dimineața de 3 octombrie, ora 10:00. În acest context, Primăria Capitalei a luat mai multe măsuri menite să protejeze populația, măsuri care includ, între altele, verificarea șantierelor și panourilor publicitare.

„În urma avertizării meteorologice de Cod Portocaliu, care anunță vijelii și rafale puternice de vânt în București, Primăria Capitalei, conform Hotărârii Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, a dispus următoarele măsuri pentru protejarea cetățenilor:

- Poliția Locală inspectează șantierele pentru a asigura securizarea utilajelor și verifică stabilitatea structurilor şi a panourilor publicitare, aflate pe domeniul public. Verificarea semafoarelor - Echipele Administrației Străzilor București sunt mobilizate pentru a verifica funcționarea și stabilitatea semafoarelor din oraș.

- Echipele Administrației Străzilor București sunt mobilizate pentru a verifica funcționarea și stabilitatea semafoarelor din oraș. Intervenții în parcuri - Angajații Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București (ALPAB) sunt pregătiți să intervină pentru gestionarea arborilor afectați de vijelie în parcurile administrate.

- Angajații Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București (ALPAB) sunt pregătiți să intervină pentru gestionarea arborilor afectați de vijelie în parcurile administrate. Securizarea șantierelor - Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, Administrația Străzilor București, Apa Nova și Termoenergetica asigură securizarea șantierelor proprii și au echipe pregătite pentru a remedia rapid eventualele defecțiuni.

Număr de urgență pentru sesizări

Primăria Capitalei pune la dispoziția bucureștenilor un număr gratuit pentru semnalarea problemelor cauzate de vreme: 0800.800.868”, a transmis într-un comunicat Primăria Capitalei.

Capitala va fi lovită de vijelii puternice în seara de 2 octombrie, potrivit unei informări ANM, care a emis și un cod portocaliu.

Aceeași avertizare a fost emisă și pentru alte județe din sudul țării: Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov, municipiul București și în zona de litoral a județului Constanța.