Primul sector al Transalpinei a fost închis din cauza vremii rele. Viscolul a format gheață pe tronsonul Rânca - Obârșia Lotrului

"Măsura închiderii a fost luată pentru protecția participanților la trafic", a transmis DRDP Craiova. Foto: Captură DRDP Craiova

Autorităţile au închis marţi tronsonul Rânca - Obârşia Lotrului de pe Transalpina din cauza gheţii formate pe şosea. Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova a decis închiderea tronsonului până miercuri, 1 octombrie, ora 09:00.

"Atenție! DN 67C – Transalpina, sectorul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului, rămâne închis circulației până mâine, la ora 09:00, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Viscolul și precipitațiile au determinat formarea unui strat de gheață pe partea carosabilă, iar din acest motiv utilajele de deszăpezire nu pot interveni în siguranță. Măsura închiderii a fost luată pentru protecția participanților la trafic. Vom reveni mâine dimineață, la ora 09:00, cu detalii privind redeschiderea circulației", a transmis DRDP Craiova.

Finalul lunii septembrie a adus zăpadă și temperaturi negative în zonele montane înalte. În zona Capra, pe Transfăgărăşan, ninge încă de luni, iar stratul de zăpadă are deja câţiva centimetri. Şi Bâlea Lac a fost acoperit de zăpadă, iar pe crestele munţilor zăpada măsoară 10 centimetri.

Administrația Națională de Meteorologie a publicat, marți, prognoza meteo pentru luna octombrie. Potrivit specialiștilor, prima săptămână va aduce temperaturi mult sub cele normale pentru perioada din calendar și ploi în majoritatea țării. Valorile vor fi în creștere începând cu 6 octombrie.