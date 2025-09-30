Prognoza meteo pentru luna octombrie. Când scăpăm de ploi și de temperaturile anormal de scăzute

<1 minut de citit Publicat la 09:41 30 Sep 2025 Modificat la 09:41 30 Sep 2025

Prognoza meteo pentru luna octombrie. Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie a publicat, marți, prognoza meteo pentru luna octombrie. Potrivit specialiștilor, prima săptămână va aduce temperaturi mult sub cele normale pentru perioada din calendar și ploi în majoritatea țării. Valorile vor fi în creștere începând cu 6 octombrie.

Vremea în săptămâna 29.09.2025 – 06.10.2025

Valorile termice vor fi cu mult mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi excedentar în majoritatea regiunilor.

Vremea în săptămâna 06.10.2025 – 13.10.2025

Temperaturile medii se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor.

Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile sudice, în timp ce în restul teritoriului se va apropia de normalul perioadei.

Vremea în săptămâna 13.10.2025 – 20.10.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Vremea în săptămâna 20.10.2025 – 27.10.2025

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, posibil ușor mai ridicate în vestul țării.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, în toate regiunile.